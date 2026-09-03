Илиян Василев за избора на Кирил Вълчев за вицепрезидент на Йотова. Брак по сметка. Брак по номенклатура

Ето за това Борисов не издига свой кандидат — Кирил Вълчев, избран за генерален директор на БТА с гласовете на ГЕРБ и ДПС, се оказва вицепрезидентът на Йотова. Брак по сметка. Брак по номенклатура.

Очевидно за Йотова и Радев е по-важно да компенсират дефицитите си от европеизъм и атлантизъм, отколкото да оставят президентската двойка да бъде атакувана от ъгъла на Костадинов.

Днес ги видях заедно на концерта на Хатия Буниатишвили — и в един момент ми светна: това е вицето. Разбира се, в компанията на топ депутати от ГЕРБ и ПБ.

Това публикува на страницата си във фейсбук бившият посланик на България в Русия и политически анализатор Илиян Василев, след като Илияна Йотова обяви, че шефът на БТА Кирил Вълчев е нейният избор за кандидат за вицепрезидент. Ето и още от анализа на Василев:

Борисов ще внушава, че мачът е свирен, че с машините Радев е спечелил в аванс. А истината е, че той никога не играе с открити карти, все гледа да прецака другите.

Не съм сигурен, какво точно Кирил Вълчев ще добави, защото и Йотова и той са журналисти. При това не с особено успешна журналистическа практика в последните години - нали са началници. Няма и гаранция, че въпреки, че е журналист знае как и какво да говори.

Ето първата му реакция - покана не била признание за него, а признание за БТА?! Все едно институцията ще става вицепрезидент.

И другият аргумент - защото бил много пътувал?! Хвалба от другия журналист - сега президент. Ами да, виц е.

Понякога политическият пъзел се подрежда удивително лесно. Просто трябва да гледаш кой с кого е.

И тогава „случайностите“ започват да изглеждат доста по-малко случайни.