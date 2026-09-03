Илиян Василев за избора на Кирил Вълчев за вицепрезидент на Йотова. Брак по сметка. Брак по номенклатура

Ето за това Борисов не издига свой кандидат — Кирил Вълчев, избран за генерален директор на БТА с гласовете на ГЕРБ и ДПС, се оказва вицепрезидентът на Йотова. Брак по сметка. Брак по номенклатура.
Очевидно за Йотова и Радев е по-важно да компенсират дефицитите си от европеизъм и атлантизъм, отколкото да оставят президентската двойка да бъде атакувана от ъгъла на Костадинов.
Днес ги видях заедно на концерта на Хатия Буниатишвили — и в един момент ми светна: това е вицето. Разбира се, в компанията на топ депутати от ГЕРБ и ПБ.
Това публикува на страницата си във фейсбук бившият посланик на България в Русия и политически анализатор Илиян Василев, след като Илияна Йотова обяви, че шефът на БТА Кирил Вълчев е нейният избор за кандидат за вицепрезидент. Ето и още от анализа на Василев:
Борисов ще внушава, че мачът е свирен, че с машините Радев е спечелил в аванс. А истината е, че той никога не играе с открити карти, все гледа да прецака другите.
Не съм сигурен, какво точно Кирил Вълчев ще добави, защото и Йотова и той са журналисти. При това не с особено успешна журналистическа практика в последните години - нали са началници. Няма и гаранция, че въпреки, че е журналист знае как и какво да говори.
Ето първата му реакция - покана не била признание за него, а признание за БТА?! Все едно институцията ще става вицепрезидент.
И другият аргумент - защото бил много пътувал?! Хвалба от другия журналист - сега президент. Ами да, виц е.
Понякога политическият пъзел се подрежда удивително лесно. Просто трябва да гледаш кой с кого е.
И тогава „случайностите“ започват да изглеждат доста по-малко случайни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОФФФ
22:48 03.09.2026
2 Струва ми се по нисък от Илияна
22:48 03.09.2026
3 Робинзон
22:49 03.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Президента
22:53 03.09.2026
6 Зеления
22:54 03.09.2026
7 9999
22:58 03.09.2026
8 Утре
23:00 03.09.2026
9 да бе да
23:02 03.09.2026
10 Герб
От 2016 Винаги е оставало едно съмнение, че Радев е с по старши в ОПГ, дето участват и двамата.
23:07 03.09.2026
11 Пламен
23:09 03.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 България не може да си позволи
23:16 03.09.2026