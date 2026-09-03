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Илиян Василев за избора на Кирил Вълчев за вицепрезидент на Йотова. Брак по сметка. Брак по номенклатура

Илиян Василев за избора на Кирил Вълчев за вицепрезидент на Йотова. Брак по сметка. Брак по номенклатура

3 Септември, 2026 22:36 1 029 13

  • илиян василев-
  • кирил вълчев-
  • вицепрезидент-
  • илияна йотова-
  • брак по сметка

Понякога политическият пъзел се подрежда удивително лесно. Просто трябва да гледаш кой с кого е. И тогава „случайностите“ започват да изглеждат доста по-малко случайни, коментира анализаторът

Илиян Василев за избора на Кирил Вълчев за вицепрезидент на Йотова. Брак по сметка. Брак по номенклатура - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ето за това Борисов не издига свой кандидат — Кирил Вълчев, избран за генерален директор на БТА с гласовете на ГЕРБ и ДПС, се оказва вицепрезидентът на Йотова. Брак по сметка. Брак по номенклатура.
Очевидно за Йотова и Радев е по-важно да компенсират дефицитите си от европеизъм и атлантизъм, отколкото да оставят президентската двойка да бъде атакувана от ъгъла на Костадинов.
Днес ги видях заедно на концерта на Хатия Буниатишвили — и в един момент ми светна: това е вицето. Разбира се, в компанията на топ депутати от ГЕРБ и ПБ.

Това публикува на страницата си във фейсбук бившият посланик на България в Русия и политически анализатор Илиян Василев, след като Илияна Йотова обяви, че шефът на БТА Кирил Вълчев е нейният избор за кандидат за вицепрезидент. Ето и още от анализа на Василев:

Борисов ще внушава, че мачът е свирен, че с машините Радев е спечелил в аванс. А истината е, че той никога не играе с открити карти, все гледа да прецака другите.
Не съм сигурен, какво точно Кирил Вълчев ще добави, защото и Йотова и той са журналисти. При това не с особено успешна журналистическа практика в последните години - нали са началници. Няма и гаранция, че въпреки, че е журналист знае как и какво да говори.
Ето първата му реакция - покана не била признание за него, а признание за БТА?! Все едно институцията ще става вицепрезидент.
И другият аргумент - защото бил много пътувал?! Хвалба от другия журналист - сега президент. Ами да, виц е.
Понякога политическият пъзел се подрежда удивително лесно. Просто трябва да гледаш кой с кого е.
И тогава „случайностите“ започват да изглеждат доста по-малко случайни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОФФФ

    4 2 Отговор
    Не мога да разбера соцносталгиците,нали все същите хора ни управляват от началото на"прехода"!

    22:48 03.09.2026

  • 2 Струва ми се по нисък от Илияна

    8 0 Отговор
    Аз този човек за пръв път го чувам и виждам признавам си. Очаквах по популярна кандидатура. Изненада !

    22:48 03.09.2026

  • 3 Робинзон

    8 5 Отговор
    Комунизма не си е тръгвал от България от 1945 година.От тия некъдреници нема отръване.

    22:49 03.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Президента

    6 1 Отговор
    Трябва да се избира от парламента а вицепрезидент не трябва да има. Новото мнозинство можеше да вземе такова решение. Но не пожела.

    22:53 03.09.2026

  • 6 Зеления

    4 1 Отговор
    Илияне, ако другата седмица Демерджиев обяви, че и Гюров е ходил на Петрохан да яде боровинки ще виеш като карпатски вълк, че властта прави манипулации и съвсем ще ти стане лошо....

    22:54 03.09.2026

  • 7 9999

    0 0 Отговор
    Защо ни е вицепрезидент, нали сме парламентарна република ?

    22:58 03.09.2026

  • 8 Утре

    1 2 Отговор
    Много по добре журналист, отлолкото милиционер, завършил ЮЗУ.

    23:00 03.09.2026

  • 9 да бе да

    1 1 Отговор
    Илияне, та Гюров ГЕРБ и ДПС го избраха за подуправител на БНБ. За това стана и премиер и сега кандидат президент.

    23:02 03.09.2026

  • 10 Герб

    1 0 Отговор
    Въобще след номера със Цачева за президент, Бойко е еволюирал и директно участва в президенските избори със кандидатура на ГЕРБ за вице.
    От 2016 Винаги е оставало едно съмнение, че Радев е с по старши в ОПГ, дето участват и двамата.

    23:07 03.09.2026

  • 11 Пламен

    0 0 Отговор
    Аз си мислех , Радев ще е кандидат за вице. :)

    23:09 03.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 България не може да си позволи

    1 0 Отговор
    Абсолютно не нужни длъжности които можеха да бъдат избрани от парламента а то пък от вицепрезидент няма никаква нужда и без друго нищо не върши. Има някакви правомощия но какво от това.

    23:16 03.09.2026

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