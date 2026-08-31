Млада жена е убита в столичния квартал "Бъкстон". Задържан е чужденец

Рускоговорящ мъж на около 25 години е задържан за убийството на млада жена в апартамент в столичния квартал „Бъкстон“. Това потвърдиха за NOVA от Столичната дирекция на вътрешните работи.
Полицията проверява версията, че престъплението е извършено на основа битови мотиви. На този етап все още се установява самоличността на жертвата.
Разследването по случая продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния бандит от Струмяни
09:49 31.08.2026
2 Пич
Но ако беше руснак, щяха да оврещят орталъка!!!
Какъв ли е...?!
Коментиран от #5, #7, #35, #64
09:50 31.08.2026
3 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #8, #9, #17, #18, #25, #30
09:50 31.08.2026
4 Мдаа!🤔
Коментиран от #36, #48
09:51 31.08.2026
5 В друг сайт
До коментар #2 от "Пич":Директно си го пишат - украинец!
Коментиран от #20
09:51 31.08.2026
6 България
09:52 31.08.2026
7 честен ционист
До коментар #2 от "Пич":Те всичките укропам са рускоезични. Насила ги накараха да заучават този неблагозвучен украински език последните години. Но повечето си говорят руски в семействата.
09:52 31.08.2026
8 Убиецът е
До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":рускоговорящ украинец !
09:53 31.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мария
Коментиран от #11, #75
09:55 31.08.2026
11 честен ционист
До коментар #10 от "Мария":Машенька, по-добре учи руски, ако не искаш да караш ускорен курс по турски.
Коментиран от #33
09:57 31.08.2026
12 Май никой не знае
09:57 31.08.2026
13 Исторически парк
Коментиран от #19
09:58 31.08.2026
14 Ивелин Михайлов
Коментиран от #24, #29
09:58 31.08.2026
15 В Курск съм
09:58 31.08.2026
16 Хмм
09:59 31.08.2026
17 така де
До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":и защо да не е убил рускоговоряща, защото ако беше българка щеше да се знае коя е след 5 минути ,пръстов отпечатък или съседите ще я знаят..Апартамента е под наем, а рускоговорящия може да е и чукча или от всяка република
09:59 31.08.2026
18 Практика
До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Тракицо UAIR, ти си съвсем обе-зумял.
Ако е рускиговорящ значи ли, че е руснак. Може да е от азиатските републики или Украина.
Сигурен съм, че и ти говориш руски.
От друга старна не знаеш ли, че в Русия е капитализъм от десетки години. Няма комунизъм. В Китай има и затова е второ място в света, с тенденция да стане първа
Коментиран от #28
10:01 31.08.2026
19 РЕАЛИСТ
До коментар #13 от "Исторически парк":Някой чул ли е , украинец в България да говори украинския измислен език.
Коментиран от #26, #44
10:02 31.08.2026
20 ТИР
До коментар #5 от "В друг сайт":Въпроса обаче е, дали са нагли по природа или покровителите ги карат да се държат така,,,
10:02 31.08.2026
21 Читател
10:06 31.08.2026
22 Българин
10:07 31.08.2026
23 Бойкот на О.Л.Хлъц
значи е бандераинец...
10:07 31.08.2026
24 Връщай
До коментар #14 от "Ивелин Михайлов":Парите бе!Те идват!!!
10:07 31.08.2026
25 Търновец
До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Русите и Тюркяните са най напред службата за даване разрешително за живеене у нас, след това са Сирийците. Ще я има ли България?
10:08 31.08.2026
26 Механик
До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":Всъщност "украинците" в България са руснаци успяли да се докопат до украински паспорти.
Коментиран от #31
10:09 31.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хмм
До коментар #18 от "Практика":и в Китай не е комунизъм, а държавен капитализъм, щом има милиардери, планова икономика и еднопартийно управление, забрана на партиите
10:09 31.08.2026
29 Моля без излишни нерви
До коментар #14 от "Ивелин Михайлов":Боклуците с отпаднала необходимост да не се обаждат.
Коментиран от #60
10:10 31.08.2026
30 Така е
До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Където отидат руснаците винаги създават кочина ,която са искали да напуснат
10:12 31.08.2026
31 РЕАЛИСТ
До коментар #26 от "Механик":Питам те чул ли си някой украинец да говори украински език в чужбина. Въпросът ли не разбираш?
Коментиран от #47
10:12 31.08.2026
32 Доказателство
10:12 31.08.2026
33 Търновец
До коментар #11 от "честен ционист":А ти как е напредваш ли с Мандарин за Руси - след 25-30 години Китайците стават доминантен етнос в Сибир - ако там беше хубаво сега ти щеше да си там. А аз съм бил в Москва и съм ги виждал като пият на екс и след това как се търкалят на земята.
Коментиран от #52
10:13 31.08.2026
34 Руско говорящ чеченец
Коментиран от #38
10:17 31.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #4 от "Мдаа!🤔":Не е украински терорист, а един монгол от Русия. Откакто руснаците (монголците от Проссия) убивали невинни преди, така и днес никога не спират със зверствата. Повтарям: убиецът е монголяк от Русия
10:20 31.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Диктор
До коментар #34 от "Руско говорящ чеченец":Молдовец от Приднестровието, именно това. Приднестровието все пак си е част от Молдова.
10:21 31.08.2026
39 фильо
10:22 31.08.2026
40 Урковец Можеби
10:22 31.08.2026
41 ТИР
До коментар #27 от "Анализ":Че дори го пишат чужденец,,,,
Как ще такъв когато дори българи работели в тежки времена да построят всичко онова което се разграбва последните 36 години не бяха пратени на безплатни почивки по курортите,,,
10:22 31.08.2026
42 важно
Този апартамент в елитния Бъкстоун държавата ли го е плащала?
Е такива надуха наемите и имотите ама с бг пари, щото сме гении.
А младата жена е или от същия сорт или пеперудка. Жалко за труженичката ако е второто.
Къде са великите ни мутри да си пазят женките?
10:24 31.08.2026
43 Украинец, молдовец, руснак
10:24 31.08.2026
44 Про100 💪👑💯
До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":Кога е бил измислен украинският език? Тя никога не е била измислена, самият народ в Киевска Рус са създали украинския език, като са получили българската азбука, култура и писменост дори. Те и руснаците са го получили, обаче са се оказали монголски зверове и руснаците са го измислили руския език след украинците! Помислете още малко.
Коментиран от #63
10:25 31.08.2026
45 az СВО Победа 81
"Рускоговорящ", кажете си го направо - УКРАИНЕЦ!
Коментиран от #50, #53
10:27 31.08.2026
46 Пак заглушаване
Радев и Идиотова да се вземат в ръце и да ги изметат от БГ
Коментиран от #49
10:27 31.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ДОЛУ РУZИЯ
До коментар #4 от "Мдаа!🤔":Па вие самия сте терорист. Подкрепяте монголяците (Русия) да нападнат и красивата ни България, с цел да ни превърнат във втора Украйна!
10:28 31.08.2026
49 Украйна - ловец на руснаци
До коментар #46 от "Пак заглушаване":Украинците - тук, руснаците - вън!
10:29 31.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 az СВО Победа 81
За украинците местните закони не важат, те имат имунитет от Брюксел!
Коментиран от #58, #59
10:30 31.08.2026
52 РЕАЛИСТ
До коментар #33 от "Търновец":Много сте смешни русофобите. Ударихте на камък в Русия и сега дори в комунистически Китай виждате надежда. Това ми звучи, като едно време в махалата. Като го набият някой и почва да плаши с някой по-голям ербап.
Коментиран от #55
10:31 31.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Абе,
10:31 31.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Коко
10:32 31.08.2026
57 Хаха
10:32 31.08.2026
58 Ами пази се
До коментар #51 от "az СВО Победа 81":Фиксиран си вече.
10:32 31.08.2026
59 Ол1гофрен,
До коментар #51 от "az СВО Победа 81":Монголякът (руснакът) обича много зверствата с цел геноцид. Ако подозирате, че украинец е извършил това - ГРУБА ГРЕШКА ЗА ВАС. Едва ли е украинец. Именно монголяк (руснак) може да върши такова нещо.
Коментиран от #79, #82
10:33 31.08.2026
60 Ивелин Михайлов
До коментар #29 от "Моля без излишни нерви":Пепейките сте с отпаднала необходимост
Коментиран от #65
10:34 31.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Баба Гошка
10:34 31.08.2026
63 РЕАЛИСТ
До коментар #44 от "Про100 💪👑💯":Не ставай смешен. С Декрета за мира на Ленин, за първи път тази територия в определена , като Украйна. Тези глупаци, вместо да палят свещи всеки ден на мавзолея му, взеха че му бутнаха паметника в Киев. Руснаците им се смееха на акъла.
Коментиран от #66
10:35 31.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Връщай
До коментар #60 от "Ивелин Михайлов":Парите бе!
10:37 31.08.2026
66 Ол1гофрен,
До коментар #63 от "РЕАЛИСТ":Щом сте реалист, пишете направо "КОПЕЙКА"!
10:37 31.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Наблюдател
10:39 31.08.2026
69 az СВО Победа 81
Убиват, грабят изнасилват безнаказано, а властта ги прикрива!
Във втория по големина град в Англия Бирмингам смятат да забранят английския флаг, за да не дразнят "новите англичани"! За развяване на знзмето - 2 години затвор!
Коментиран от #77
10:40 31.08.2026
70 Гогата
10:41 31.08.2026
71 Стенли
Коментиран от #80
10:42 31.08.2026
72 Христо
10:43 31.08.2026
73 Тра-ла-ла
10:43 31.08.2026
74 Живанши
10:44 31.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Атина Палада
10:45 31.08.2026
77 Като жално тролиш
До коментар #69 от "az СВО Победа 81":Изглеждаш глупаво. Какво е чувството да си руска подложка?
10:47 31.08.2026
78 Верно ли
10:48 31.08.2026
79 Живанши
До коментар #59 от "Ол1гофрен,":Ти нали знаеш, че България е основана от монголо-тюрки. И 1ва България и 2ра - от Куманите. Така, че по-полека с приказките към господарската ти раса.
10:48 31.08.2026
80 Гресирана ватенка
До коментар #71 от "Стенли":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁😁😁
10:48 31.08.2026
81 венсеремос
10:50 31.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Хъ ггг
10:51 31.08.2026
85 Отстрани
До коментар #82 от "Да те светна":Светнах майка ти.Доволна остана.
10:52 31.08.2026
86 az СВО Победа 81
УКРАИНЕЦ!
Пиян или дрогиран, или и двете!
Още е неадекватен според полицията.
Заклал я е....
10:52 31.08.2026