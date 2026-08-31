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Млада жена е убита в столичния квартал "Бъкстон". Задържан е чужденец

Млада жена е убита в столичния квартал "Бъкстон". Задържан е чужденец

31 Август, 2026 09:43 2 083 86

  • убийство-
  • софия-
  • квартал бъкстон-
  • жена-
  • задържан чужденец

Полицията проверява версията, че престъплението е извършено на основа битови мотиви

Млада жена е убита в столичния квартал "Бъкстон". Задържан е чужденец - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Нова телевизия Нова телевизия Телевизия с национално покритие

Рускоговорящ мъж на около 25 години е задържан за убийството на млада жена в апартамент в столичния квартал „Бъкстон“. Това потвърдиха за NOVA от Столичната дирекция на вътрешните работи.
Полицията проверява версията, че престъплението е извършено на основа битови мотиви. На този етап все още се установява самоличността на жертвата.
Разследването по случая продължава.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния бандит от Струмяни

    21 37 Отговор
    Мунчо не пребори ли бандитите?

    09:49 31.08.2026

  • 2 Пич

    89 9 Отговор
    Нали ви казах - чужденеца е руско говорящ!!!
    Но ако беше руснак, щяха да оврещят орталъка!!!
    Какъв ли е...?!

    Коментиран от #5, #7, #35, #64

    09:50 31.08.2026

  • 3 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    22 83 Отговор
    Руските комунистически терористи почнаха вече да убиват и българи ! Крайно време е тези тва,ри да ги изхвърлим обратно в руската им кочина

    Коментиран от #8, #9, #17, #18, #25, #30

    09:50 31.08.2026

  • 4 Мдаа!🤔

    89 16 Отговор
    Явно украински терорист! Тепърва ще имаме проблеми с разбитата нацистка шайка! Големи проблеми!

    Коментиран от #36, #48

    09:51 31.08.2026

  • 5 В друг сайт

    85 10 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Директно си го пишат - украинец!

    Коментиран от #20

    09:51 31.08.2026

  • 6 България

    13 64 Отговор
    Цяла Европа изхвърли тази комунистическа руска банда от държавите си ,само ние още ги търпим ! До кога

    09:52 31.08.2026

  • 7 честен ционист

    65 8 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Те всичките укропам са рускоезични. Насила ги накараха да заучават този неблагозвучен украински език последните години. Но повечето си говорят руски в семействата.

    09:52 31.08.2026

  • 8 Убиецът е

    65 7 Отговор

    До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    рускоговорящ украинец !

    09:53 31.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мария

    17 57 Отговор
    Руснака е животно и терорист - това убийство на българка е поредното доказателство за тяхната терористична природа ! ДАНС трябва да се задейства и всички руски болшевишки мръсници трябва да бъдат изхвърлени от родината ни

    Коментиран от #11, #75

    09:55 31.08.2026

  • 11 честен ционист

    37 10 Отговор

    До коментар #10 от "Мария":

    Машенька, по-добре учи руски, ако не искаш да караш ускорен курс по турски.

    Коментиран от #33

    09:57 31.08.2026

  • 12 Май никой не знае

    35 6 Отговор
    Колко бойци на Азов има в България. Разходете се из моловете и ще видите. Татуировките им са специфични. Водят деца, които не са техни.

    09:57 31.08.2026

  • 13 Исторически парк

    51 5 Отговор
    Що на всички украинци им викате рускоговорящи когато направят някоя мизерия бе🤬🤬🤬💀

    Коментиран от #19

    09:58 31.08.2026

  • 14 Ивелин Михайлов

    31 6 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна настоява за депортация на всички украинци!

    Коментиран от #24, #29

    09:58 31.08.2026

  • 15 В Курск съм

    49 8 Отговор
    В нормалните сайтове и агенции пише : украинец

    09:58 31.08.2026

  • 16 Хмм

    41 8 Отговор
    руско говорящ, ама украинец

    09:59 31.08.2026

  • 17 така де

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    и защо да не е убил рускоговоряща, защото ако беше българка щеше да се знае коя е след 5 минути ,пръстов отпечатък или съседите ще я знаят..Апартамента е под наем, а рускоговорящия може да е и чукча или от всяка република

    09:59 31.08.2026

  • 18 Практика

    28 7 Отговор

    До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Тракицо UAIR, ти си съвсем обе-зумял.

    Ако е рускиговорящ значи ли, че е руснак. Може да е от азиатските републики или Украина.
    Сигурен съм, че и ти говориш руски.
    От друга старна не знаеш ли, че в Русия е капитализъм от десетки години. Няма комунизъм. В Китай има и затова е второ място в света, с тенденция да стане първа

    Коментиран от #28

    10:01 31.08.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    35 8 Отговор

    До коментар #13 от "Исторически парк":

    Някой чул ли е , украинец в България да говори украинския измислен език.

    Коментиран от #26, #44

    10:02 31.08.2026

  • 20 ТИР

    25 3 Отговор

    До коментар #5 от "В друг сайт":

    Въпроса обаче е, дали са нагли по природа или покровителите ги карат да се държат така,,,

    10:02 31.08.2026

  • 21 Читател

    31 4 Отговор
    Други сайтове директно са го написали : Украински терорист !

    10:06 31.08.2026

  • 22 Българин

    8 20 Отговор
    Всички ватенки вън от ЕС!

    10:07 31.08.2026

  • 23 Бойкот на О.Л.Хлъц

    25 6 Отговор
    Щом не пишат, че е руснак, а угодно го прикриват с „рускоговорящ”,
    значи е бандераинец...

    10:07 31.08.2026

  • 24 Връщай

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "Ивелин Михайлов":

    Парите бе!Те идват!!!

    10:07 31.08.2026

  • 25 Търновец

    1 12 Отговор

    До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Русите и Тюркяните са най напред службата за даване разрешително за живеене у нас, след това са Сирийците. Ще я има ли България?

    10:08 31.08.2026

  • 26 Механик

    13 26 Отговор

    До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":

    Всъщност "украинците" в България са руснаци успяли да се докопат до украински паспорти.

    Коментиран от #31

    10:09 31.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хмм

    9 1 Отговор

    До коментар #18 от "Практика":

    и в Китай не е комунизъм, а държавен капитализъм, щом има милиардери, планова икономика и еднопартийно управление, забрана на партиите

    10:09 31.08.2026

  • 29 Моля без излишни нерви

    6 7 Отговор

    До коментар #14 от "Ивелин Михайлов":

    Боклуците с отпаднала необходимост да не се обаждат.

    Коментиран от #60

    10:10 31.08.2026

  • 30 Така е

    7 19 Отговор

    До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Където отидат руснаците винаги създават кочина ,която са искали да напуснат

    10:12 31.08.2026

  • 31 РЕАЛИСТ

    17 5 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    Питам те чул ли си някой украинец да говори украински език в чужбина. Въпросът ли не разбираш?

    Коментиран от #47

    10:12 31.08.2026

  • 32 Доказателство

    5 17 Отговор
    Това за пореден път доказва, че не трябва безразборно да бъдат допускани руснаци в България!

    10:12 31.08.2026

  • 33 Търновец

    6 10 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    А ти как е напредваш ли с Мандарин за Руси - след 25-30 години Китайците стават доминантен етнос в Сибир - ако там беше хубаво сега ти щеше да си там. А аз съм бил в Москва и съм ги виждал като пият на екс и след това как се търкалят на земята.

    Коментиран от #52

    10:13 31.08.2026

  • 34 Руско говорящ чеченец

    6 10 Отговор
    Рускоговорящи украинци. Хайде бъдете точни и коректни! Може да е молдовец.

    Коментиран от #38

    10:17 31.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    5 18 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа!🤔":

    Не е украински терорист, а един монгол от Русия. Откакто руснаците (монголците от Проссия) убивали невинни преди, така и днес никога не спират със зверствата. Повтарям: убиецът е монголяк от Русия

    10:20 31.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Диктор

    5 3 Отговор

    До коментар #34 от "Руско говорящ чеченец":

    Молдовец от Приднестровието, именно това. Приднестровието все пак си е част от Молдова.

    10:21 31.08.2026

  • 39 фильо

    7 4 Отговор
    абе те укрите нали си имаха украински език или тоя го е забравил...

    10:22 31.08.2026

  • 40 Урковец Можеби

    8 5 Отговор
    Що не го пишете бе?

    10:22 31.08.2026

  • 41 ТИР

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Анализ":

    Че дори го пишат чужденец,,,,
    Как ще такъв когато дори българи работели в тежки времена да построят всичко онова което се разграбва последните 36 години не бяха пратени на безплатни почивки по курортите,,,

    10:22 31.08.2026

  • 42 важно

    5 0 Отговор
    Минавайте с дрегера и ако някой "бежанец" или друга свещена крава със специален статут е перманентно на 4 промила алкохол, да си губи държавните дотации!

    Този апартамент в елитния Бъкстоун държавата ли го е плащала?
    Е такива надуха наемите и имотите ама с бг пари, щото сме гении.

    А младата жена е или от същия сорт или пеперудка. Жалко за труженичката ако е второто.
    Къде са великите ни мутри да си пазят женките?

    10:24 31.08.2026

  • 43 Украинец, молдовец, руснак

    4 10 Отговор
    Разлика няма. Всички са такива. Азиатци от степите.

    10:24 31.08.2026

  • 44 Про100 💪👑💯

    7 7 Отговор

    До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":

    Кога е бил измислен украинският език? Тя никога не е била измислена, самият народ в Киевска Рус са създали украинския език, като са получили българската азбука, култура и писменост дори. Те и руснаците са го получили, обаче са се оказали монголски зверове и руснаците са го измислили руския език след украинците! Помислете още малко.

    Коментиран от #63

    10:25 31.08.2026

  • 45 az СВО Победа 81

    9 5 Отговор
    🤣🤣🤣

    "Рускоговорящ", кажете си го направо - УКРАИНЕЦ!

    Коментиран от #50, #53

    10:27 31.08.2026

  • 46 Пак заглушаване

    6 3 Отговор
    Украинската измет!
    Радев и Идиотова да се вземат в ръце и да ги изметат от БГ

    Коментиран от #49

    10:27 31.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ДОЛУ РУZИЯ

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа!🤔":

    Па вие самия сте терорист. Подкрепяте монголяците (Русия) да нападнат и красивата ни България, с цел да ни превърнат във втора Украйна!

    10:28 31.08.2026

  • 49 Украйна - ловец на руснаци

    5 6 Отговор

    До коментар #46 от "Пак заглушаване":

    Украинците - тук, руснаците - вън!

    10:29 31.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 az СВО Победа 81

    6 4 Отговор
    Може да убие още сто пъти!
    За украинците местните закони не важат, те имат имунитет от Брюксел!

    Коментиран от #58, #59

    10:30 31.08.2026

  • 52 РЕАЛИСТ

    5 3 Отговор

    До коментар #33 от "Търновец":

    Много сте смешни русофобите. Ударихте на камък в Русия и сега дори в комунистически Китай виждате надежда. Това ми звучи, като едно време в махалата. Като го набият някой и почва да плаши с някой по-голям ербап.

    Коментиран от #55

    10:31 31.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Абе,

    6 2 Отговор
    Факти , защо се срамиш да кажеш, че рускоговорящият е укристанец нагъл ?!

    10:31 31.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Коко

    2 1 Отговор
    Те всички украинци си говорят на руски .Така че е ясно какъв е.

    10:32 31.08.2026

  • 57 Хаха

    4 3 Отговор
    Факти, не знаете ли, че задържаният е украинец, или просто в духа на стремежа към евтина манипулация, ви е по-удобно да го наречете "руско говорящ"?!?

    10:32 31.08.2026

  • 58 Ами пази се

    0 2 Отговор

    До коментар #51 от "az СВО Победа 81":

    Фиксиран си вече.

    10:32 31.08.2026

  • 59 Ол1гофрен,

    3 5 Отговор

    До коментар #51 от "az СВО Победа 81":

    Монголякът (руснакът) обича много зверствата с цел геноцид. Ако подозирате, че украинец е извършил това - ГРУБА ГРЕШКА ЗА ВАС. Едва ли е украинец. Именно монголяк (руснак) може да върши такова нещо.

    Коментиран от #79, #82

    10:33 31.08.2026

  • 60 Ивелин Михайлов

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Моля без излишни нерви":

    Пепейките сте с отпаднала необходимост

    Коментиран от #65

    10:34 31.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Малеййй, получили са инструкции да не се споменава Укриминал в заглавието, нито в текста. Чужденец. Рускоговорящ. Кажете си го направо какъв е. А като свърши "конфликта" и натренираните почивачи свободно плъзнат навсякъде из европата ще има още мнооого новини за херойствата им

    10:34 31.08.2026

  • 63 РЕАЛИСТ

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "Про100 💪👑💯":

    Не ставай смешен. С Декрета за мира на Ленин, за първи път тази територия в определена , като Украйна. Тези глупаци, вместо да палят свещи всеки ден на мавзолея му, взеха че му бутнаха паметника в Киев. Руснаците им се смееха на акъла.

    Коментиран от #66

    10:35 31.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Връщай

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Ивелин Михайлов":

    Парите бе!

    10:37 31.08.2026

  • 66 Ол1гофрен,

    3 3 Отговор

    До коментар #63 от "РЕАЛИСТ":

    Щом сте реалист, пишете направо "КОПЕЙКА"!

    10:37 31.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Наблюдател

    2 4 Отговор
    Щом не казват какъв е значи е украинец

    10:39 31.08.2026

  • 69 az СВО Победа 81

    4 3 Отговор
    За България украинците се превръщат в онова, което са "новите европейци" от Азия и Африка за западна Европа...
    Убиват, грабят изнасилват безнаказано, а властта ги прикрива!

    Във втория по големина град в Англия Бирмингам смятат да забранят английския флаг, за да не дразнят "новите англичани"! За развяване на знзмето - 2 години затвор!

    Коментиран от #77

    10:40 31.08.2026

  • 70 Гогата

    4 1 Отговор
    Ама много го заобикаляте …..рускоговорящ !

    10:41 31.08.2026

  • 71 Стенли

    4 1 Отговор
    Айде ся , ний доматите с колците ги ядем , аман тази политкорекност , кажете си направо , че украинец ,

    Коментиран от #80

    10:42 31.08.2026

  • 72 Христо

    5 1 Отговор
    Направо да го пращат на ТКЦ-ТАТА, да даде живота си за Зеленото и Буданов. Такава измет не трябва да я храним по затворите. Жалко за жената, че му се е вързала на "укро-бежанеца".

    10:43 31.08.2026

  • 73 Тра-ла-ла

    3 3 Отговор
    Това "рускоговорящ" не е ли малко обидно за "великата украинска нация" която ни пази от руските орди? Няма ден да не се размина с някои неин представител и за пореден път се убеждвам, че единствения украинец който не говори на руски е Зеля.

    10:43 31.08.2026

  • 74 Живанши

    3 1 Отговор
    Укрите пред падаща бомба и затвор проговарят на чист руски. Жалко за украинката, можеше да зарадва някой българин.

    10:44 31.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Атина Палада

    1 1 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    10:45 31.08.2026

  • 77 Като жално тролиш

    1 3 Отговор

    До коментар #69 от "az СВО Победа 81":

    Изглеждаш глупаво. Какво е чувството да си руска подложка?

    10:47 31.08.2026

  • 78 Верно ли

    2 1 Отговор
    Колко сте жалки! Гледам новините, и навсякъде пише "рускоговорящ", щото така е модно из СМРАДовете! Укрите започнаха да ни избиват на наша територия, ама дано и вас лично да ви почнат, та да станете накрая журналисти, а не някакви жалки списвачи!

    10:48 31.08.2026

  • 79 Живанши

    0 3 Отговор

    До коментар #59 от "Ол1гофрен,":

    Ти нали знаеш, че България е основана от монголо-тюрки. И 1ва България и 2ра - от Куманите. Така, че по-полека с приказките към господарската ти раса.

    10:48 31.08.2026

  • 80 Гресирана ватенка

    0 2 Отговор

    До коментар #71 от "Стенли":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁😁😁

    10:48 31.08.2026

  • 81 венсеремос

    2 0 Отговор
    Това е бандеровски фашист окраинец-наркоман.Във Варна има много фашисти ,бандери окраинци-престъпна сган,които живеят безплатно в България.Изгонете -Румен Радев и ПБ да вземат да изгонят всички фашаги ,бандери окраинци.Да разрушат Баба Алина и вкарат в затвора окраинската посланичка Илашчук в затвора.Марш ,вън фашисти бандери окраинци.А, Окраина да бъде заличена от РФ!!!Казах!!!

    10:50 31.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Хъ ггг

    0 1 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто настроение.

    10:51 31.08.2026

  • 85 Отстрани

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Да те светна":

    Светнах майка ти.Доволна остана.

    10:52 31.08.2026

  • 86 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Официално!

    УКРАИНЕЦ!

    Пиян или дрогиран, или и двете!

    Още е неадекватен според полицията.

    Заклал я е....

    10:52 31.08.2026