Оставиха в ареста двамата обвиняеми за убийство в Сунгурларе

Окръжният съд в Бургас определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража” на двама мъже, обвинени в умишленото убийство на 45-годишен мъж в Сунгурларе. Според прокуратурата двамата са извършители на престъплението, предаде БТА.

Предстои да бъдат извършени ДНК експертиза на ножа, посочен като оръжие на престъплението, както и техническа експертиза на записи от охранителни камери. Прокуратурата заяви, че съществува опасност двамата да се укрият или да извършат престъпление, както и да въздействат върху свидетели.

Защитата оспори твърденията на прокуратурата и поиска по-леки мерки. Адвокатите посочиха, че доказателствата все още са противоречиви и предстои да се изясни механизмът на случилото се. Според защитата обвиняемите са били нападнати с метална тръба и са действали при самоотбрана. За единия от тях беше поискан домашен арест.

Пред съда единият от обвиняемите заяви, че съжалява за случилото се и отрече да знае кой е нанесъл смъртоносния удар с ножа.

Припомняме, че 45-годишен мъж почина в неделя вечерта след сбиване и нападение с нож в Сунгурларе, след като конфликт между две групи прерасна във физическа саморазправа. При инцидента пострадаха още четирима души – 3 жени и 15-годишен младеж. Първоначално по случая бяха задържани осем души, а впоследствие прокуратурата повдигна обвинения на двама от тях.