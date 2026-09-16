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Оставиха в ареста двамата обвиняеми за убийство в Сунгурларе

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за убийство в Сунгурларе

16 Септември, 2026 17:59 438 5

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  • убийство

45-годишен мъж почина след масово сбиване и нападение с нож

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за убийство в Сунгурларе - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Бургас определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража” на двама мъже, обвинени в умишленото убийство на 45-годишен мъж в Сунгурларе. Според прокуратурата двамата са извършители на престъплението, предаде БТА.

Предстои да бъдат извършени ДНК експертиза на ножа, посочен като оръжие на престъплението, както и техническа експертиза на записи от охранителни камери. Прокуратурата заяви, че съществува опасност двамата да се укрият или да извършат престъпление, както и да въздействат върху свидетели.

Защитата оспори твърденията на прокуратурата и поиска по-леки мерки. Адвокатите посочиха, че доказателствата все още са противоречиви и предстои да се изясни механизмът на случилото се. Според защитата обвиняемите са били нападнати с метална тръба и са действали при самоотбрана. За единия от тях беше поискан домашен арест.

Пред съда единият от обвиняемите заяви, че съжалява за случилото се и отрече да знае кой е нанесъл смъртоносния удар с ножа.

Припомняме, че 45-годишен мъж почина в неделя вечерта след сбиване и нападение с нож в Сунгурларе, след като конфликт между две групи прерасна във физическа саморазправа. При инцидента пострадаха още четирима души – 3 жени и 15-годишен младеж. Първоначално по случая бяха задържани осем души, а впоследствие прокуратурата повдигна обвинения на двама от тях.


България
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  • 1 Като у лафа

    2 0 Отговор
    ...,,чичо,аз не беши...брат ми беши...аз тогаз Айшето евеши..."

    18:09 16.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А убийството в Млсдост 3

    3 0 Отговор
    Мисс ирлък, излагаш се

    18:13 16.09.2026

  • 4 авантгард

    3 1 Отговор
    Я, можело значи и доказателства да търсят и събират.
    Не като в позорната прескомедия тези дни с един пишман експерт и неговите психо алабализми.
    Ха!

    18:22 16.09.2026

  • 5 Опааа

    2 0 Отговор
    Команчи?

    18:25 16.09.2026