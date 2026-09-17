Фон дер Лайен предлага забрана на социалните мрежи за деца под 13 години

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи забрана за използване на социалните мрежи от деца под 13 години и ограничен достъп за тези между 13 и 15 години. Тя предупреди за опасностите, които онлайн услугите крият за малолетните и непълнолетните, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Фон дер Лайен предложи и серия от задължения за социалните мрежи, услугите за споделяне на видео, онлайн видеоигрите и чатботовете с изкуствен интелект, които предлагат услуги на потребители под 18 години.

Предложенията ще засегнат платформи като YouTube, Facebook и Instagram, собственост съответно на Google и Meta.

Мерките подчертават нарастващите опасения по света относно въздействието на онлайн услугите върху безопасността и здравето на децата, отбелязва „Ройтерс“.