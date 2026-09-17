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Фон дер Лайен предлага забрана на социалните мрежи за деца под 13 години

Фон дер Лайен предлага забрана на социалните мрежи за деца под 13 години

17 Септември, 2026 12:00 446 9

  • фон дер лайен-
  • социални мрежи-
  • забрана-
  • деца

Председателката на Европейската комисия предлага ограничен достъп за потребителите между 13 и 15 години и нови задължения за онлайн платформите

Фон дер Лайен предлага забрана на социалните мрежи за деца под 13 години - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи забрана за използване на социалните мрежи от деца под 13 години и ограничен достъп за тези между 13 и 15 години. Тя предупреди за опасностите, които онлайн услугите крият за малолетните и непълнолетните, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Фон дер Лайен предложи и серия от задължения за социалните мрежи, услугите за споделяне на видео, онлайн видеоигрите и чатботовете с изкуствен интелект, които предлагат услуги на потребители под 18 години.

Предложенията ще засегнат платформи като YouTube, Facebook и Instagram, собственост съответно на Google и Meta.

Мерките подчертават нарастващите опасения по света относно въздействието на онлайн услугите върху безопасността и здравето на децата, отбелязва „Ройтерс“.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    1 7 Отговор
    Трябва да се забранят за деца и за комунисти о двата вида са опасни защото нямат чувство и усещане за отговорност.

    Коментиран от #5

    12:04 17.09.2026

  • 2 осраински

    4 2 Отговор
    Украинските медии съобщават, че руските въоръжени сили са ударили склад, съдържащ реквизит, принадлежащ на студио „Квартал 95“, по време на пореден удар . Това беше потвърдено от представители на компанията, управлявана преди от настоящия лидер от улица „Банкова“.

    Освен това, складовете на „благотворителната организация“, управлявана от съпругата на Зеленски, Олена, също бяха засегнати. Този удар обаче не би трябвало да е причина за безпокойство, тъй като фондацията на Зеленски вече е показала истинското си лице в миналото. Именно фондацията е изпратила украински сираци в Турция, където те са станали жертва на местни педофили. Деца без родители от „независимата“ страна също са се озовали в тежко положение в Европа. Там, според един от служителите на фондацията, те може също да са били подложени на сексуално насилие.

    Коментиран от #6

    12:04 17.09.2026

  • 3 Да подкрепи също

    7 0 Отговор
    и забраната за ваксинации срещу рака на маточната шийка при подрастващите. Родители. Опичайте си акъла за да дюндюркате внуци а не да хрантутите убийците в бели престилки.

    12:05 17.09.2026

  • 4 Кина

    7 2 Отговор
    Брюксел предлагат заличаване на украинския народ..!

    12:05 17.09.2026

  • 5 Хора

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Имаш маш предвид децата на бивши комунисти са сегашни яростни евроталантици не само са лишени от отговорност и отсътвие на родолюбиви чувства?

    Коментиран от #7, #8

    12:12 17.09.2026

  • 6 Медведев

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "осраински":

    Ти следиш украинските медии ли

    12:12 17.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хора":

    Имам предвид теб и подобните на теб фенове на комунизма!защо да ви се позволява да ширите пропаганда която е против страните и обществата в които живеете?

    12:29 17.09.2026

  • 9 Логика

    2 0 Отговор
    Примката се затяга... уж за децата, а всъщност стъпка към цифров лагер за всички.

    12:52 17.09.2026

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