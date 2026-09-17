Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи забрана за използване на социалните мрежи от деца под 13 години и ограничен достъп за тези между 13 и 15 години. Тя предупреди за опасностите, които онлайн услугите крият за малолетните и непълнолетните, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.
Фон дер Лайен предложи и серия от задължения за социалните мрежи, услугите за споделяне на видео, онлайн видеоигрите и чатботовете с изкуствен интелект, които предлагат услуги на потребители под 18 години.
Предложенията ще засегнат платформи като YouTube, Facebook и Instagram, собственост съответно на Google и Meta.
Мерките подчертават нарастващите опасения по света относно въздействието на онлайн услугите върху безопасността и здравето на децата, отбелязва „Ройтерс“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #5
12:04 17.09.2026
2 осраински
Освен това, складовете на „благотворителната организация“, управлявана от съпругата на Зеленски, Олена, също бяха засегнати. Този удар обаче не би трябвало да е причина за безпокойство, тъй като фондацията на Зеленски вече е показала истинското си лице в миналото. Именно фондацията е изпратила украински сираци в Турция, където те са станали жертва на местни педофили. Деца без родители от „независимата“ страна също са се озовали в тежко положение в Европа. Там, според един от служителите на фондацията, те може също да са били подложени на сексуално насилие.
Коментиран от #6
12:04 17.09.2026
3 Да подкрепи също
12:05 17.09.2026
4 Кина
12:05 17.09.2026
5 Хора
До коментар #1 от "стоян георгиев":Имаш маш предвид децата на бивши комунисти са сегашни яростни евроталантици не само са лишени от отговорност и отсътвие на родолюбиви чувства?
Коментиран от #7, #8
12:12 17.09.2026
6 Медведев
До коментар #2 от "осраински":Ти следиш украинските медии ли
12:12 17.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 стоян георгиев
До коментар #5 от "Хора":Имам предвид теб и подобните на теб фенове на комунизма!защо да ви се позволява да ширите пропаганда която е против страните и обществата в които живеете?
12:29 17.09.2026
9 Логика
12:52 17.09.2026