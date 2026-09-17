Северна Македония се завръща на „Евровизия“ в България след петгодишно прекъсване

Република Северна Македония официално се завръща на песенния конкурс „Евровизия“ през 2027 г. след четири поредни пропуснати издания. Обществената телевизия MRT ще изпрати представител на 71-вото издание на конкурса, което ще се проведе през май в Бургас, България.

Генералният директор на MRT Зоран Ристоски заяви, че телевизията е получила подкрепа от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) за завръщането си и очаква по-благоприятни организационни и финансови условия за участие. Основната цел според него е популяризирането на музиката и културните ценности на Северна Македония пред международна публика.

MRT обещава и промяна в начина, по който ще бъде избран следващият представител на страната. Ристоски заяви, че досегашната практика на непрозрачен подбор приключва и обществеността ще знае „как и защо“ е избран изпълнителят, който ще пътува за Бургас. Подробностите за формата на селекцията все още не са обявени.

Вече е ясно и кой ще ръководи завръщането на страната в конкурса. Делегацията на Северна Македония ще бъде оглавена от певицата Яна Бурческа, която представи страната на „Евровизия“ през 2017 г., заедно с Александра Йовановска, дългогодишен член на екипа на MRT.

Решението идва след продължителни дискусии за евентуално завръщане и обществени призиви MRT отново да участва в конкурса. Финансовите затруднения и икономическата ситуация бяха сред причините телевизията да се оттегли след 2022 г. През последните години темата периодично се връщаше в програмния съвет на медията, а през 2026 г. MRT отново започна да излъчва конкурса.

Северна Македония има 21 участия в „Евровизия“. Първият ѝ официален представител е певецът Владо Яневски, който през 1998 г. изпълнява „Ne Zori, Zoro“ в Бирмингам и завършва на 19-о място. Две години по-рано певицата Калиопи е избрана с „Samo Ti“, но не преминава предварителния квалификационен кръг и страната не достига до телевизионния конкурс.

Най-големият успех идва през 2019 г. с певицата Тамара Тодевска и баладата „Proud“. Тя завършва на седмо място във финала в Тел Авив, като Северна Македония печели вота на професионалните журита. Това остава единственото класиране на страната в топ 10.

Последното участие беше през 2022 г. в Торино. Певицата Андреа Коевска изпълни „Circles“ и остана на 11-о място във втория полуфинал със 76 точки, само на една позиция от класиране за големия финал.

Завръщането има допълнителен символичен заряд, тъй като Северна Македония ще направи своето европейско завръщане именно в съседна България. За MRT участието в Бургас ще бъде първата възможност от пет години насам страната отново да представи собствен изпълнител и песен пред многомилионната аудитория на „Евровизия“.