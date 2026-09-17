Американските власти засилват разследването си срещу Tesla

Федералните регулаторни органи за безопасност на автомобилите затягат правния натиск върху амбициите на Tesla в областта на роботакситата, като издават строга специална заповед, изискваща доказателства под клетва, че Cybercab отговаря на действащите Федерални стандарти за безопасност на моторните превозни средства (FMVSS). Подписана от главния юрисконсулт на NHTSA Питър Симшаузер и предадена директно на ръководителя на отдела по съдебни спорове на Tesla Брайън Джазаери и на юрисконсулта по регулаторни въпроси Ерик Уилямс, директивата изисква правно обвързващи отговори под клетва на 21 подробни въпроса до края на септември. В основата на федералната проверка е самосертифицирането от страна на Tesla на специално конструираното превозно средство – стандартна процедура в бранша, която сега е обект на интензивен регулаторен контрол поради пълната липса в Cybercab на задължителния хардуер за ръчно управление, включително спирачка, задействана с крак, огледала и физически волан.

Регулаторната документация сочи, че служителите на агенцията подозират, че Tesla е опитала да заобиколи законовите изисквания, като е оценила съответствието, докато Cybercab временно е бил оборудван със сменяеми контроли за човешки шофьор по време на ранните фази на валидиране. Вследствие на това специалната заповед изисква от производителя да посочи подробно точната правна и техническа основа, въз основа на която превозното средство поддържа съответствие с FMVSS, след като тези ръчни контроли бъдат премахнати за безпилотна търговска експлоатация.

Докато Министерството на транспорта на САЩ продължава да изготвя преработени рамки за безопасност, специално пригодени за автономни превозни средства без волан, настоящите федерални стандарти остават задължителното законодателство в страната. За разлика от конкурентни оператори на автономни превозни средства, които подадоха заявления за официални федерални изключения преди пускането в търговска експлоатация, Tesla избра да се самосертифицира директно. Ако компанията не успее да удовлетвори техническите изисквания на регулаторните органи, тя ще се сблъска с нарастващи дневни глоби или задължително изтегляне на автопарка от пазара, което би могло да забави нейния план за внедряване на автономната търговска експлоатация.