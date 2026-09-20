34-годишен мъж е пострадал при катастрофа край Казанлък

34-годишен мъж е пострадал при катастрофа на пътя между Стара Загора и Казанлък, съобщи БТА, като се позова на информация от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал на главния път в участъка между двата града. От полицията не съобщават повече подробности за механизма на произшествието и не посочват дали има други пострадали.

На място е имало затруднение в движението, а причините за катастрофата се изясняват, посочват от МВР. Към момента няма официална информация за състоянието на ранения мъж.

Източници: БТА, Областна дирекция на МВР - Стара Загора