Новини
Крими »
34-годишен мъж е пострадал при катастрофа край Казанлък
  Тема: Трафик

34-годишен мъж е пострадал при катастрофа край Казанлък

20 Септември, 2026 21:41, обновена 20 Септември, 2026 21:43 555 1

  • катастрофа-
  • казанлък-
  • стара загора-
  • мвр-
  • пътен инцидент

Инцидентът е станал на пътя между Стара Загора и Казанлък, а движението в района е било затруднено.

34-годишен мъж е пострадал при катастрофа край Казанлък - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

34-годишен мъж е пострадал при катастрофа на пътя между Стара Загора и Казанлък, съобщи БТА, като се позова на информация от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал на главния път в участъка между двата града. От полицията не съобщават повече подробности за механизма на произшествието и не посочват дали има други пострадали.

На място е имало затруднение в движението, а причините за катастрофата се изясняват, посочват от МВР. Към момента няма официална информация за състоянието на ранения мъж.

Източници: БТА, Областна дирекция на МВР - Стара Загора


Стара Загора / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пазете мАтАриста

    0 0 Отговор
    С мАтор ли е бил ?

    22:26 20.09.2026