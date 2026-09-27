Пожарът на „Триумф“ край Камчатка: 25 спасени, четирима са в неизвестност

25 от общо 29 членове на екипажа са спасени след пожара на риболовния кораб „Триумф“ край Камчатка. Четирима моряци остават в неизвестност, а седем са пострадали. Всички спасени са доставени на брега в Петропавловск-Камчатски, докато издирването на изчезналите продължава.

Пожарът е избухнал на 25 септември в акваторията на Тихия океан, на около 30 километра източно от нос Ходжелайко, близо до нос Поворотни. Екипажът е напуснал горящия кораб и се е качил на спасителни плотове. Преминаващият риболовен траулер „Персей“ е забелязал хората и е качил на борда си 25 моряци, включително капитана на „Триумф“.

„Приближихме се до спасителните салове, спуснахме стълбата и започнахме да повдигаме хора на борда. Имаше някои тежко болни, които трябваше да повдигнем сами. Вдигнахме всичките 25 души и всички са живи и здрави. Това е най-важното.“, разказва пред руски медии матросът от „Персей“ Роман Ефремов, участвал в спасителната операция. На моряците са били дадени топли дрехи, храна и възможност да се стоплят.

Седем пострадали, четирима са в болница

След пристигането на „Персей“ в Петропавловск-Камчатски спасателният кораб „Печак“ е извършил два курса до пристанището. Първо на брега са прехвърлени моряците с по-тежки травми, а след това и останалите спасени. В операцията са участвали служители на МЧС, регионалния спасителен център и медицински екипи.

Според последната информация, предадена от ТАСС от Камчатската регионална болница, четирима пострадали са хоспитализирани. Двама са в тежко състояние, а други двама са със средни по тежест увреждания. При моряците са установени признаци на отравяне с въглероден оксид и изгаряния на горните дихателни пътища.

Три плавателни съда търсят изчезналите

„Местонахождението на четиримата моряци засега не е установено“, съобщи камчатското управление на МЧС. В издирването са включени три плавателни съда, сред които „Сивуч“ и изпратеният от Петропавловск-Камчатски спасителен кораб „Суворовец“.

Следственият комитет е образувал наказателно дело по член 263 от Наказателния кодекс на Русия за нарушение на правилата за безопасност при движението и експлоатацията на морския транспорт. Разследването разглежда няколко версии за причината за пожара: техническа неизправност на електрооборудването, нарушение на правилата за пожарна безопасност и нарушение на правилата за техническа експлоатация на кораба.

„Триумф“ е малък специализиран кораб, построен в Япония през 1992 г. Корабът е базиран във Владивосток и е собственост на риболовния колхоз „Восток-1“. Издирвателно-спасителната операция и разследването продължават.

Източници: ТАСС, РБК, АиФ Камчатка