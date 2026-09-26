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Демерджиев: На Лесово са иззети 20 кг кокаин и 26 кг марихуана

Демерджиев: На Лесово са иззети 20 кг кокаин и 26 кг марихуана

26 Септември, 2026 19:18, обновена 26 Септември, 2026 19:20 681 27

  • гдбоп-
  • агенция митници-
  • гкпп лесово-
  • кокаин-
  • марихуана

Наркотиците са открити в тайник на товарен автомобил при съвместна операция на ГДБОП и Агенция „Митници“. Задържан е шофьорът на камиона.

Демерджиев: На Лесово са иззети 20 кг кокаин и 26 кг марихуана - 1
Снимка: МВР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

20 килограма кокаин и 26 килограма марихуана са иззети при съвместна операция на ГДБОП и Агенция „Митници“ на ГКПП „Лесово“. Общата стойност на наркотиците е над 2,2 милиона евро. Задържан е водачът на товарния автомобил, в който е открито количеството.

Наркотиците са били скрити в специално изграден тайник в камиона. По случая е образувано досъдебно производство, а шофьорът е задържан за 72 часа, съобщи окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.

„Предотвратихме пласирането на хиляди дози смърт и разбити човешки съдби“, написа министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По думите му операцията е прекъснала пореден международен канал за трафик на наркотици. Демерджиев посочи, че стоката е била подготвена за нелегален транспорт, а информацията за превозното средство е подадена от антимафиотите от ГДБОП към митническите служители, които са го идентифицирали и са извършили щателна проверка.

Трафикът е бил през България към Турция

Заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов съобщи, че камионът е бил спрян и задържан на граничния пункт. Заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов уточни, че става дума за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които са пристигали през други европейски държави и са продължавали към Турция.

Според Бакалов наркотиците са били увити във фолио с цел да бъде затруднена рентгеновата проверка. Той посочи, че предстои да бъдат установени всички факти и обстоятелства по случая.

Костов заяви, че се проверяват и други лица, освен водача на камиона, както и адреси на различни места в страната. Демерджиев заяви, че държавата ще засили действията срещу каналите за трафик на наркотици.

Източници: Фокус


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леле

    12 4 Отговор
    Днес загинаха 6 човека по пътищата на Шишков повече от Украйна и Русия, а тоя се тупа в гърдите ?

    19:22 26.09.2026

  • 2 !!!?

    9 0 Отговор
    Шофьорът немедлено да бъде помилван...по хуманитарни причини !!!?

    19:23 26.09.2026

  • 3 Колко битови

    10 0 Отговор
    Насилници окошарихте?
    Защо Борисов и Пеевски саина свобода?
    Какви ги въртите?

    19:25 26.09.2026

  • 4 Яшар

    8 1 Отговор
    Евала бате Демерджиев , наркотици НЕ в България !...Ама да та помоля повече полицейско присъствие по кварталите и индустриалните зони ,правилник,тирове, пиянки,...най ми аресват волвата и бенветата ...

    19:26 26.09.2026

  • 5 Айде без тия

    7 0 Отговор
    Тия наркотици са на Мафиотова Ескобар.

    19:27 26.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хорейшо

    5 0 Отговор
    Спрели една пратка.... и трябва, чак марсианците да ги чуят.

    19:32 26.09.2026

  • 8 20 килограма кокаин

    5 0 Отговор
    И пак както в Бургас ще се окаже че няма кокаин..

    19:33 26.09.2026

  • 9 Тоя пък

    2 0 Отговор
    За какво са му толкова много ???

    19:33 26.09.2026

  • 10 Без майтап

    3 0 Отговор
    Демерджиев, това е транзит. За нас е по важно това което е в България, предназначено за нашите граждани, за нашите деца. Настоящето е трагичто.

    19:33 26.09.2026

  • 11 Ъхъъъъъ

    3 0 Отговор
    И кога предстои да бъдат установени всички факти и обстоятелства по случая ?

    19:34 26.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ЕС ни залива с дрога ! Това е нетърпимо

    3 0 Отговор
    става дума за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които са пристигали през други европейски държави и продължавали към Турция..... Санкциии и нота от Външно !

    19:37 26.09.2026

  • 14 Крадат тревичката на хората

    3 0 Отговор
    И лъжат за кокаина!

    19:39 26.09.2026

  • 15 И в коя държава бре Демерджиев,

    2 0 Отговор
    стоката "е била подготвена за нелегален транспорт" ?... А?

    19:42 26.09.2026

  • 16 Няма начин просто

    2 0 Отговор
    информацията за превозното средство да не е била подадена от мафиотите от ГДБОП

    19:43 26.09.2026

  • 17 После ходят и го продават

    2 0 Отговор
    На 1/5 на Козяк

    19:45 26.09.2026

  • 18 Кока Йоца

    2 0 Отговор
    И кво ш прайм ся😭

    Коментиран от #21

    19:51 26.09.2026

  • 19 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    некой олекна за изборите

    19:58 26.09.2026

  • 20 Този

    1 0 Отговор
    на снимката е с крадците и трафикантите.

    20:00 26.09.2026

  • 21 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Кока Йоца":

    ще го дарим на триото от влака със салфетките

    20:01 26.09.2026

  • 22 Този явно е пробвал стоката и то 2-3пъти

    2 0 Отговор
    За по сигурно!

    20:12 26.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Стига слугинаж! Стига страх!

    0 0 Отговор
    защо триете неудобни за Демерджиев въпроси ? Какво нецензурно има във въпроса ми за жестокия, садистичен и потресаващ със зверствата си побой над невинни хора в село Дачево до Павликени! Там нахълтали въоръжени до зъби стотина милиционери на Демерджиев и пербили 12 невинни мъже, жени и момиче на 16 години ,които просто се веселели послучай празника на селото! Защоа изтирихте този въпрос към прогресивния МВР - министър? да, невинни хора са били жестоко перебити, почти до смърт! Но всичики дръжки на микрофони мълчат! Българи, всички в понеделник пред прозорците на Йотовата Фатмашка слугиня! Там ще научите подробности за тази свинщина на Демерджиевите кадри!

    20:50 26.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Братска помощ

    0 0 Отговор
    Излезе информация, че сакатоот учиндолско ниощжество спешно е изпратило до медията ив десетина пакета памперси, защото този страх, който ви тресе, е силно диерутичен! Ще ви го донесат мутри на Таки, които го пазят!

    20:59 26.09.2026