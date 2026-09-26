Демерджиев: На Лесово са иззети 20 кг кокаин и 26 кг марихуана

20 килограма кокаин и 26 килограма марихуана са иззети при съвместна операция на ГДБОП и Агенция „Митници“ на ГКПП „Лесово“. Общата стойност на наркотиците е над 2,2 милиона евро. Задържан е водачът на товарния автомобил, в който е открито количеството.

Наркотиците са били скрити в специално изграден тайник в камиона. По случая е образувано досъдебно производство, а шофьорът е задържан за 72 часа, съобщи окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.

„Предотвратихме пласирането на хиляди дози смърт и разбити човешки съдби“, написа министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По думите му операцията е прекъснала пореден международен канал за трафик на наркотици. Демерджиев посочи, че стоката е била подготвена за нелегален транспорт, а информацията за превозното средство е подадена от антимафиотите от ГДБОП към митническите служители, които са го идентифицирали и са извършили щателна проверка.

Трафикът е бил през България към Турция

Заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов съобщи, че камионът е бил спрян и задържан на граничния пункт. Заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов уточни, че става дума за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които са пристигали през други европейски държави и са продължавали към Турция.

Според Бакалов наркотиците са били увити във фолио с цел да бъде затруднена рентгеновата проверка. Той посочи, че предстои да бъдат установени всички факти и обстоятелства по случая.

Костов заяви, че се проверяват и други лица, освен водача на камиона, както и адреси на различни места в страната. Демерджиев заяви, че държавата ще засили действията срещу каналите за трафик на наркотици.

Източници: Фокус