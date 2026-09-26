Демерджиев: На Лесово са иззети 20 кг кокаин и 26 кг марихуана

20 килограма кокаин и 26 килограма марихуана са иззети при съвместна операция на ГДБОП и Агенция „Митници“ на ГКПП „Лесово“. Общата стойност на наркотиците е над 2,2 милиона евро. Задържан е водачът на товарния автомобил, в който е открито количеството.
Наркотиците са били скрити в специално изграден тайник в камиона. По случая е образувано досъдебно производство, а шофьорът е задържан за 72 часа, съобщи окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.„Предотвратихме пласирането на хиляди дози смърт и разбити човешки съдби“, написа министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
По думите му операцията е прекъснала пореден международен канал за трафик на наркотици. Демерджиев посочи, че стоката е била подготвена за нелегален транспорт, а информацията за превозното средство е подадена от антимафиотите от ГДБОП към митническите служители, които са го идентифицирали и са извършили щателна проверка.
Трафикът е бил през България към Турция
Заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов съобщи, че камионът е бил спрян и задържан на граничния пункт. Заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов уточни, че става дума за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които са пристигали през други европейски държави и са продължавали към Турция.
Според Бакалов наркотиците са били увити във фолио с цел да бъде затруднена рентгеновата проверка. Той посочи, че предстои да бъдат установени всички факти и обстоятелства по случая.
Костов заяви, че се проверяват и други лица, освен водача на камиона, както и адреси на различни места в страната. Демерджиев заяви, че държавата ще засили действията срещу каналите за трафик на наркотици.
Източници: Фокус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Леле
19:22 26.09.2026
2 !!!?
19:23 26.09.2026
3 Колко битови
Защо Борисов и Пеевски саина свобода?
Какви ги въртите?
19:25 26.09.2026
4 Яшар
19:26 26.09.2026
5 Айде без тия
19:27 26.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хорейшо
19:32 26.09.2026
8 20 килограма кокаин
19:33 26.09.2026
9 Тоя пък
19:33 26.09.2026
10 Без майтап
19:33 26.09.2026
11 Ъхъъъъъ
19:34 26.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ЕС ни залива с дрога ! Това е нетърпимо
19:37 26.09.2026
14 Крадат тревичката на хората
19:39 26.09.2026
15 И в коя държава бре Демерджиев,
19:42 26.09.2026
16 Няма начин просто
19:43 26.09.2026
17 После ходят и го продават
19:45 26.09.2026
18 Кока Йоца
Коментиран от #21
19:51 26.09.2026
19 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
19:58 26.09.2026
20 Този
20:00 26.09.2026
21 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
До коментар #18 от "Кока Йоца":ще го дарим на триото от влака със салфетките
20:01 26.09.2026
22 Този явно е пробвал стоката и то 2-3пъти
20:12 26.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Стига слугинаж! Стига страх!
20:50 26.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Братска помощ
20:59 26.09.2026