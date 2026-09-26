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Четирима мъже са задържани при операции срещу наркотици в София

Четирима мъже са задържани при операции срещу наркотици в София

26 Септември, 2026 12:56 501 4

  • софия-
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  • мвр-
  • наркотици

При полицейските действия са иззети наркотични вещества, електронни везни, разфасовки и пари. По случаите са образувани досъдебни производства.

Четирима мъже са задържани при операции срещу наркотици в София - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четирима мъже са задържани в София при специализирани операции срещу наркоразпространението, проведени на 23 и 24 септември. При действията са открити наркотични вещества, електронни везни, разфасовки и парични средства, съобщиха от МВР.

Наркотици са намерени както у задържаните, така и в жилищата, които те обитават. От МВР не посочват конкретните видове и количества на иззетите вещества. Не са съобщени и данни за повдигнати обвинения или за постановени мерки за неотклонение.

Разследването продължава

По случаите са образувани досъдебни производства. Полицията продължава да документира данните за евентуална престъпна дейност.

„Работата по документиране на престъпната дейност продължава“, съобщават от МВР.

На този етап няма официално оповестена информация за следващи процесуални действия спрямо четиримата задържани.

Източници: БНР


София / България
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  • 1 Перо

    3 1 Отговор
    Мафиотова ще ги помилва ли ?

    Коментиран от #2

    13:00 26.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ДРОГАрката Илиана Гоцева

    3 0 Отговор
    Имам още 2 месеца - ще ги помилвам !

    13:24 26.09.2026

  • 4 Боци

    0 0 Отговор
    Хванали са копърките.

    13:53 26.09.2026