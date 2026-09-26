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Скитник влиза в затвора след обири из чужди имоти

Скитник влиза в затвора след обири из чужди имоти

26 Септември, 2026 10:22 399 5

  • скитник-
  • затвор-
  • обир

34-годишен мъж влиза за 4 месеца в затвора за нарушаване на неприкосновеността на чуждо жилище, съобщиха от Варненския районен съд

Скитник влиза в затвора след обири из чужди имоти - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

34-годишен мъж влиза за 4 месеца в затвора за нарушаване на неприкосновеността на чуждо жилище, съобщиха от Варненския районен съд.

Подсъдимият водел скитнически начин на живот. На 30 септември 2024 г. през нощта той обикалял улички край един от търговските центрове във Варна. Решил да се прехвърли през оградата на една къща, за да краде.

Щом влязъл в двора обаче, чул кучешки лай, а след това видял и разбудилия се стопанин, който започнал да вика.

Стреснат, клошарят ловко се прехвърлил по оградите и покривите на няколко съседни къщи и се метнал на парапета на тераса на апартамент в блок. През отворената балконска врата влязал в жилището, минал през коридора и тъкмо излизал през входната врата, когато бил заловен от собственика на апартамента и други събудени от шума съседи.

Скитникът е осъждан и преди. Той си призна вината и постигна споразумение с прокуратурата. Магистратите го одобриха и постановиха ефективното наказание да бъде търпяно при първоначален строг режим. Съдебният акт е окончателен.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голяма победа на БГ поавосъдие

    0 0 Отговор
    Хвана скитника и сега ще го разкостят и обира КТБ ще му препишат.
    А Пеевски и Борисов си чешат косматите кореми и похъркват от удоволствие!
    Защо до сега нито един от ДПС до сега - предишни и настоящи не е подложен на проверка и изправен на съд? Показно за това са Данчо Ментата, Кардая, Ариф Агуш- тоя клко е нагъл, Хамид Хамид, и всички до един от този клан!

    10:36 26.09.2026

  • 2 това да не е

    2 0 Отговор
    влади гурануф ?

    10:36 26.09.2026

  • 3 Айде още

    2 0 Отговор
    един ще хрантутим в затвора! Радев да го обложи с данък, немедлено...

    10:38 26.09.2026

  • 4 0407

    1 0 Отговор
    скитниците лесно ги" пържиме"..........еееееееее прокуратура и съд.....

    10:44 26.09.2026

  • 5 Валентина

    0 0 Отговор
    пpoмоция! 50 eвppo пълнaa npoгpaмаа! 15 e cфиpkaa!
    0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    10:48 26.09.2026