Скитник влиза в затвора след обири из чужди имоти

34-годишен мъж влиза за 4 месеца в затвора за нарушаване на неприкосновеността на чуждо жилище, съобщиха от Варненския районен съд.

Подсъдимият водел скитнически начин на живот. На 30 септември 2024 г. през нощта той обикалял улички край един от търговските центрове във Варна. Решил да се прехвърли през оградата на една къща, за да краде.

Щом влязъл в двора обаче, чул кучешки лай, а след това видял и разбудилия се стопанин, който започнал да вика.

Стреснат, клошарят ловко се прехвърлил по оградите и покривите на няколко съседни къщи и се метнал на парапета на тераса на апартамент в блок. През отворената балконска врата влязал в жилището, минал през коридора и тъкмо излизал през входната врата, когато бил заловен от собственика на апартамента и други събудени от шума съседи.

Скитникът е осъждан и преди. Той си призна вината и постигна споразумение с прокуратурата. Магистратите го одобриха и постановиха ефективното наказание да бъде търпяно при първоначален строг режим. Съдебният акт е окончателен.