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Мъж загина при катастрофа на пътя Ловеч – Плевен
  Тема: Войната на пътя

Мъж загина при катастрофа на пътя Ловеч – Плевен

26 Септември, 2026 21:18 743 4

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При сблъсъка са пострадали още двама души. Това е петата жертва на катастрофа в Ловешка област за деня.

Мъж загина при катастрофа на пътя Ловеч – Плевен - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъж на 51 години от Пловдив е починал след катастрофа между два автомобила на пътя Ловеч – Плевен. Инцидентът е станал около 16:30 часа край разклона за село Слатина, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Пострадалият е бил транспортиран към болница в Плевен. Състоянието му се е влошило и той е починал в лечебното заведение.

„Мъж на 51 години от Пловдив е починал след удар между два автомобила на пътя Ловеч – Плевен“, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

При катастрофата са пострадали още двама души – мъж на 76 години и 52-годишната му дъщеря. Двамата са настанени в болница.

Това е петата жертва на катастрофа в Ловешка област за деня. Преди обед при сблъсък между две насрещно движещи се леки коли са загинали четирима мъже на възраст между 23 и 43 години.

Източници: БТА


Ловеч / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    4 2 Отговор
    конфискувайте им возилата на българите, самоизбиха се.....

    21:25 26.09.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Номер 6 ЗА ДНЕС!!!

    Как е стадото, още ли вярва, че ако нискоинтелигентни милиционерчета го тарашат за 100 евраци ще му спасят жалкия животец? Или ще стопли, че тия са буквално излишни на пътя, ако всичко на пътя си е ОК?!

    21:38 26.09.2026

  • 3 😉$се

    1 0 Отговор
    С тоя темп Ганьо ще намалее драстично и предсрочно!

    21:42 26.09.2026

  • 4 А50

    5 0 Отговор
    Между Плевен иЛовеч са наслагали колчета насред пътя, за да не се изпреварва и има много малко възможности за изпреварване и много неадекватни шофьори. Едните карат под ограниченията и правят опашки зад тях, други са изнервени и агресивни и в допълнение колчета насред пътя. Да питам за статистиката, след поставянето на въпросните колчета намаляха ли катагтрофите и жертвите или стана обратното

    21:52 26.09.2026