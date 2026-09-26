Мъж загина при катастрофа на пътя Ловеч – Плевен

Мъж на 51 години от Пловдив е починал след катастрофа между два автомобила на пътя Ловеч – Плевен. Инцидентът е станал около 16:30 часа край разклона за село Слатина, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Пострадалият е бил транспортиран към болница в Плевен. Състоянието му се е влошило и той е починал в лечебното заведение.

„Мъж на 51 години от Пловдив е починал след удар между два автомобила на пътя Ловеч – Плевен“, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

При катастрофата са пострадали още двама души – мъж на 76 години и 52-годишната му дъщеря. Двамата са настанени в болница.

Това е петата жертва на катастрофа в Ловешка област за деня. Преди обед при сблъсък между две насрещно движещи се леки коли са загинали четирима мъже на възраст между 23 и 43 години.

Източници: БТА