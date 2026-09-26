Мъж загина при катастрофа на пътя Ловеч – Плевен

Мъж на 51 години от Пловдив е починал след катастрофа между два автомобила на пътя Ловеч – Плевен. Инцидентът е станал около 16:30 часа край разклона за село Слатина, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.
Пострадалият е бил транспортиран към болница в Плевен. Състоянието му се е влошило и той е починал в лечебното заведение.„Мъж на 51 години от Пловдив е починал след удар между два автомобила на пътя Ловеч – Плевен“, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.
При катастрофата са пострадали още двама души – мъж на 76 години и 52-годишната му дъщеря. Двамата са настанени в болница.
Това е петата жертва на катастрофа в Ловешка област за деня. Преди обед при сблъсък между две насрещно движещи се леки коли са загинали четирима мъже на възраст между 23 и 43 години.
Източници: БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
21:25 26.09.2026
2 ДрайвингПлежър
Как е стадото, още ли вярва, че ако нискоинтелигентни милиционерчета го тарашат за 100 евраци ще му спасят жалкия животец? Или ще стопли, че тия са буквално излишни на пътя, ако всичко на пътя си е ОК?!
21:38 26.09.2026
3 😉$се
21:42 26.09.2026
4 А50
21:52 26.09.2026