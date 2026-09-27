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Мъж загина затиснат от дърво в Ню Йорк по време на буря

Мъж загина затиснат от дърво в Ню Йорк по време на буря

27 Септември, 2026 04:43, обновена 27 Септември, 2026 04:48 502 1

  • ню йорк-
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  • паднало дърво-
  • nycha

56-годишният служител е бил ударен в Бруклин. Полицията изяснява причините за падането на дървото.

Мъж загина затиснат от дърво в Ню Йорк по време на буря - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служител на Нюйоркската жилищна администрация NYCHA загина в Бруклин, след като върху него падна дърво по време на силна буря. Инцидентът е станал около 15:30 часа в събота на адрес 700 Euclid Avenue в района Ийст Ню Йорк.

Според полицията 56-годишният мъж е преминавал през паркинг, когато дървото го е ударило. Той е бил откаран в болница „Брукдейл“, където е бил обявен за починал. Името му не е съобщено.

NYCHA потвърди, че загиналият е бил служител на администрацията. „Дълбоко сме натъжени от тази трагична загуба и изказваме искрените си съболезнования на семейството му и на общността на NYCHA“, се посочва в изявление на агенцията.

Стотици сигнали за паднали дървета

Случаят е станал в момент, когато стихията засегна Ню Йорк с дъжд и силни пориви на вятъра. До 18:00 часа градската служба „Паркове“ е получила над 350 сигнала за паднали дървета. Оттам уточняват, че част от съобщенията може да се отнасят до едни и същи случаи.

Въпреки съвпадението по време властите все още не са потвърдили, че именно бурята е причинила падането на дървото, ударило служителя. Полицията продължава разследването.

Екипи на градската служба „Паркове“ са работили на 12-часови смени заради щетите от лошото време, съобщи Си Би Ес Ню Йорк. В района са регистрирани и други паднали дървета, блокирани пътища и прекъсвания на електрозахранването.

Източници: Ей Би Си 7 Ню Йорк


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  • 1 И що трябва

    0 0 Отговор
    Да ме интересува тая случка?

    05:05 27.09.2026