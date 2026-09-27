Boeing откри софтуерен проблем при 737 MAX

Boeing е открила софтуерен проблем в самолетите 737 MAX, който при определен сценарий може да изключи автоматична навигационна функция по време на кацане. Случаят се проявява след прекъснат заход, когато пилотите променят предварително зададения маршрут за следващия опит за кацане.

При тези обстоятелства е възможно екипажът да трябва да продължи полета ръчно, без част от функциите на автопилота и автоматичната вертикална навигация. Проблемът е свързан с актуализация на софтуера в пилотската кабина. Според информацията, цитирана от Уолстрийт джърнъл, не е установено колко самолета в експлоатация са оборудвани със засегнатата версия.

Boeing е уведомила авиокомпаниите за проблема в края на август. Компанията първоначално е преценила, че той не представлява риск за безопасността, тъй като пилотите са обучени да кацат и без автоматизираните функции. След допълнителна информация от оператори обаче производителят е започнал формален преглед през септември.

FAA проверява случая

Федералната авиационна администрация на САЩ проучва проблема и преглежда предложеното от Boeing решение. От агенцията са заявили, че ще предприемат незабавни действия, ако установят заплаха за безопасността.

Boeing работи с авиокомпаниите по временна процедура, която да позволи на пилотите да възстановят автоматичната вертикална навигация, ако функцията бъде прекъсната. „Работим пряко с авиокомпаниите, за да оформим процедура, която ще позволи на пилотите да активират отново автоматичната вертикална навигация при подобен сценарий“, заяви компанията.

Southwest Airlines и United Airlines са поискали новите им самолети 737 MAX да не бъдат доставяни със засегнатия софтуер, а с по-ранна версия. Boeing разработва постоянна поправка, като първоначално е очаквала тя да бъде готова в началото на 2028 г.

Възможни последици за новите модели

Случаят може да повлияе и върху сертифицирането на Boeing 737 MAX 10, както и върху въвеждането на MAX 7. По данни на Йонхап в света се експлоатират 2422 самолета MAX 8 и MAX 9, но броят на машините със засегнатата версия на софтуера все още се уточнява.

Проблемът е различен от дефектите в системата MCAS, свързани с двете фатални катастрофи на 737 MAX през 2018 и 2019 г. В настоящия случай става дума за автоматизирана навигационна функция при кацане, а Boeing не съобщава за произшествия, причинени от новия софтуерен проблем.

Източници: Уолстрийт джърнъл, Инвестинг, Йонхап