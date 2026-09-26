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Заловените наркотици на ГКПП "Лесово" били транзитен трафик през България
  Тема: Трафик

Заловените наркотици на ГКПП "Лесово" били транзитен трафик през България

26 Септември, 2026 18:20, обновена 26 Септември, 2026 18:22 398 2

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  • агенция митници-
  • кокаин-
  • марихуана

Открити са 20 кг кокаин и 26 кг марихуана за над 2 млн. евро. Шофьорът е задържан за 72 часа.

Заловените наркотици на ГКПП "Лесово" били транзитен трафик през България - 1
Снимка: Агенция Митници
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общо 46 килограма наркотични вещества са открити в тайник на товарен автомобил на ГКПП „Лесово“. При специализирана операция на ГДБОП и Агенция „Митници“ са задържани 20 кг кокаин и 26 кг марихуана, чиято стойност е над 2 млн. евро, съобщи БНР.

Пратката е засечена, след като службите са наблюдавали в продължение на дни група лица, за която има данни, че се занимава с трафик на наркотици. Камионът е бил прихванат, когато се е насочил към турската граница.

„Когато камионът се насочи в посока турската граница, колегите от Агенция „Митници“ го прихванаха, чакаха го на митническия пункт. Количеството беше във въпросния тайник“, заяви заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов.

Заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов определи случая като транзитен трафик през България. По думите му наркотиците са пристигнали от други европейски държави, преминали са през страната и са били насочени към Турция.

Шофьорът е задържан за 72 часа

Задържан е 40-годишният шофьор на камиона, който е български гражданин. Окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев съобщи, че мъжът е осъждан. Към момента на изявлението все още не му е било повдигнато обвинение.

„Предстои да му бъде повдигнато обвинение. Наказанието е лишаване от свобода до 20 години и глоба до 300 000 лева. Задържан е за 72 часа, предстои да бъде поискано постоянното му задържане“, каза Дойчин Дойчев.

Процесуално-следствените действия продължават на различни места в страната. Данните за участието на задържания и за цялостната схема подлежат на установяване в рамките на разследването.

Източници: БНР


Ямбол / България
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  • 1 Дааааа

    3 0 Отговор
    Някой не си е платил

    18:24 26.09.2026

  • 2 Подкрепи и ти

    1 1 Отговор
    Подкрепям МВР, гранична полиция, ГДБОП
    в борбата
    с наркотрафика и
    с наркоразпространениеро.

    18:35 26.09.2026