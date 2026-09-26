Заловените наркотици на ГКПП "Лесово" били транзитен трафик през България

Общо 46 килограма наркотични вещества са открити в тайник на товарен автомобил на ГКПП „Лесово“. При специализирана операция на ГДБОП и Агенция „Митници“ са задържани 20 кг кокаин и 26 кг марихуана, чиято стойност е над 2 млн. евро, съобщи БНР.

Пратката е засечена, след като службите са наблюдавали в продължение на дни група лица, за която има данни, че се занимава с трафик на наркотици. Камионът е бил прихванат, когато се е насочил към турската граница.

„Когато камионът се насочи в посока турската граница, колегите от Агенция „Митници“ го прихванаха, чакаха го на митническия пункт. Количеството беше във въпросния тайник“, заяви заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов.

Заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов определи случая като транзитен трафик през България. По думите му наркотиците са пристигнали от други европейски държави, преминали са през страната и са били насочени към Турция.

Шофьорът е задържан за 72 часа

Задържан е 40-годишният шофьор на камиона, който е български гражданин. Окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев съобщи, че мъжът е осъждан. Към момента на изявлението все още не му е било повдигнато обвинение.

„Предстои да му бъде повдигнато обвинение. Наказанието е лишаване от свобода до 20 години и глоба до 300 000 лева. Задържан е за 72 часа, предстои да бъде поискано постоянното му задържане“, каза Дойчин Дойчев.

Процесуално-следствените действия продължават на различни места в страната. Данните за участието на задържания и за цялостната схема подлежат на установяване в рамките на разследването.

Източници: БНР