Ивайло Мирчев: Имаше конфликт между убития Илиян Филипов и Иван Петлешков

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив повдига много въпроси, част от които бяха зададени и днес от репортери в кулоарите на Народното събрание. Попитан за коментар по случая, съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев отговори:
“Имаше конфликт между собственика на PIMK и г-н Петлешков и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана. Едновременно с това трябва да се анализират и всички индикации за възможен замесен наркотрафик, както и всички произтичащи от това действия на различни компании, както и на лица от сенчестия бизнес. Мутри, които при смяна на властта в една или друга посока са взимали определени отношения”, заяви Мирчев.
По-рано колегата му Божидар Божанов обяви, че парламентарната група на “Демократична България” изпраща сигнал до НАП за приходите и имотната империя на бившия главен прокурор Борислав Сарафов.
“Новата власт трябва да установи Сарафов има ли доходи, с които да докаже своите инвестиции и ако не, да бъдат предприети съответните действия. Много публикации на BIRD и други издания разкриха, че със Сарафов и семейството му са свързани доста имоти и строителство. Налице са и сигнали за фиктивни назначения на членове на семейството му на високи заплати към някои дружества. Това е обективирано в нашия обширен сигнал, който изпращаме до НАП, за да проверят откъде Сарафов има тези пари, както и дали те съответстват на реалните доходи на него и семейството му”, заяви Божанов.
Съпредседателят на “Да, България” изрази съжаление, че прокурор Талева не е образувала досъдебно производство по темата, а вместо това то е прекратено.
“Въпреки това, НАП трябва да разгледа сигнала и то не просто с цел да бъде проверен Сарафов, а за да бъдат изследвани и прекратени механизмите, по които се злоупотребява от прокуратурата и съдебната власт. Многократно сме говорили за проблемите в прокуратурата, но всички тези проблеми имат своята опашка. Тази опашка в крайна сметка се изразява в пари”, подчерта Божанов.
На фона на разразилата се обществена буря заради идеята на финансовия министър Гълъб Донев да забрани притежанието на чужда домашна ракия, ДБ предлага законопроект, който ще позволи на малките производители, както да произвеждат за себе си, така и да продават малки количества ракия и вино.
“През последните дни стана ясно, че финансовият министър изключително много държи хората да не могат да си подаряват ракия. От месеци работим по промени в Закона за виното и спиртните напитки и днес ги внесохме. С тях първо ще има свобода за хората и всеки ще може да подарява ракия или вино на семейство и приятели. Не само това - хората ще могат да произвеждат ракия и дори да продават, когато тя е в малки количества и има ясен сертификат за произход и платен акциз в намален размер. Това се прави, тъй като е масова практика в развитите страни и се дава глътка въздух на малките производители. Следващата седмица в пленарна зала Гълъб Донев ще има шанс да замаже гафа с ракията, която иска да вземе от хората”, заключи Мирчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отвратен
Коментиран от #9, #14, #16
14:58 30.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Шоп
14:59 30.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Нещо
15:00 30.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мирча
15:01 30.09.2026
9 Да де
До коментар #1 от "Отвратен":Мирчев да не се прави на ударен, защото партийката му беше сглобена и прегърната с Борисов и Пеевски. Не казва нищо за герберо-пеевските престъпници. Наредени са един до друг в парламента. Там е заровено кучето.
Коментиран от #22
15:01 30.09.2026
10 604
15:01 30.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Миме
15:04 30.09.2026
14 Защо
До коментар #1 от "Отвратен":Мафията руши и историческия паметник на свободата Шипка! Посегна на историческата светиня на българите!
Йотова и Радев мълчат!
Защо???
Коментиран от #23
15:06 30.09.2026
15 Бенковски
15:07 30.09.2026
16 От там почва
До коментар #1 от "Отвратен":Лицемерието с килимявка.
15:09 30.09.2026
17 Зеления
15:10 30.09.2026
18 Анонимен
Коментиран от #40
15:19 30.09.2026
19 Жана
15:20 30.09.2026
20 12...34
15:20 30.09.2026
21 Ще текат реки от пари
15:22 30.09.2026
22 Анонимен
До коментар #9 от "Да де":Грешиш жестоко стига се разпространявали партенки РАДЕВ НАРУШИ КОНСТИТУЦИЯТА И НАЗНАЧИ КИРО И ШАРЛАТАНИТЕ МИРЧЕВИТЕ С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДИНТ ТЪРКАЛЯХА СЕ ПРЕД ПЛЕЗИДЕНСТВОТО ЗАЕДНО РУШАХА ГРАБЕХА СЕЕХА ОМРАЗА ГОДИНИ СТОПИПАХА БЪЛГАРСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ГОДИНИ ОТ 2020 ДОСЕГА И СА БЕЗНАКАЗАНИИИИ ВАСИЛЕВ ПОВЕДЕ БАНДИТИТЕ ЙОТОВА НАЗНАЧИ ГЮРОВ
Коментиран от #39
15:22 30.09.2026
23 Какво руши?
До коментар #14 от "Защо":Това е ремонт, който отдавна трябваше да се случи. При тези природни условия, едвам са го построили, а ние не можем да го ремонтираме в 21 век.
Коментиран от #27, #30
15:23 30.09.2026
24 Хорейшио
15:25 30.09.2026
25 МНОГО МИ МИРИШЕ НА
15:38 30.09.2026
26 Цвете
15:39 30.09.2026
27 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #23 от "Какво руши?":И как са извозвани материалите по онова време,с коне катъри и магарета без никаква механизация.
Къртовски труд при такива метеорологични условия и на такава височина.
Тези строители са били истински герои.
А на сегашните техните шефове в главите им са само пари и печалби.
15:43 30.09.2026
28 Мирча Кришан
15:43 30.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Четете историята
До коментар #23 от "Какво руши?":Случайно "ремонта" започва в началото на зимата когато не може да се работи. А на 3 март 2027 г. ще се честват 150 години!
И за сведение строителят Пеньо бомбето с 10 работника и едно магаре са построили паметника за 3 години.
Коментиран от #33, #37
15:46 30.09.2026
31 Помнещ
15:48 30.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Пенсионер ОСВ
До коментар #30 от "Четете историята":Типично по ганьовски ще падне голямо усвояване присвояване и крадене на няколко милиона евро..
За тази поръчка и ремонт е заделена и тлъста комисионна...
15:50 30.09.2026
34 Ивее
15:51 30.09.2026
35 РЕАЛИСТ
Коментиран от #38
15:51 30.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Мнение
До коментар #30 от "Четете историята":След вандалското взривяване на Мавзолея, нарязването на Паметника на СА, сега "ремонтират" паметника Шипка, следва цялостното демонтиране на държавата.
По страшни от мафията са безродниците!
15:53 30.09.2026
38 Емигрант
До коментар #35 от "РЕАЛИСТ":Богатите умни са само извън границите на България, в България богати са мутрите, а всеки нормален българин знае, че мутрите са толкова "умни", колкото да напомпват гумите на автомобилите си с пушки-помпа !
15:56 30.09.2026
39 Факт!
До коментар #22 от "Анонимен":Тиквата Борисов има малка партйка с една шепа кресливи депутатчета, но за сметка на това са мастити крадци.
Коментиран от #46, #48
15:57 30.09.2026
40 Да те попитам
До коментар #18 от "Анонимен":След като помниш 90-те години, помниш ли как Борисов в продължение на тринадест години замрази пенсиите на възрастните ни родители?! И знаеш ли защо? За да краде, краде и пак да краде.
Коментиран от #44, #49
16:01 30.09.2026
41 ОЗЕМПИК
16:02 30.09.2026
42 Кучето на Мими 🐕
16:03 30.09.2026
43 Перо
16:04 30.09.2026
44 РЕАЛИСТ
До коментар #40 от "Да те попитам":Сака, не така. Борисов чакаше избори и тогава вдигаше пенсиите с някой и друг лев. Пенсиите се хващаха на тази въдица и го избираха години наред.
16:05 30.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Анонимен
До коментар #39 от "Факт!":ГЕРБ са най голямата българска партия твоите простотии тук са жалки навън е животът бкп завладя държавата и се започнаха мутренските убийства а ти си пиши тук каквото си желаеш хахахаха
16:13 30.09.2026
47 ту-туу
16:15 30.09.2026
48 Феномена
До коментар #39 от "Факт!":И пак има повече депутати от ПП
16:16 30.09.2026
49 Анонимен
До коментар #40 от "Да те попитам":Замразен ти е умственият капацитет Нямаше инфлация цените бяха съвсем други имаше демокрациясвобода развитие 40 радев добре те е обработил сееомраза сее разделение и прибира милиони ати си пиши тук хахаха
16:16 30.09.2026
50 стоян георгиев
16:19 30.09.2026
51 Диана
16:20 30.09.2026