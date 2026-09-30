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Ивайло Мирчев: Имаше конфликт между убития Илиян Филипов и Иван Петлешков

Ивайло Мирчев: Имаше конфликт между убития Илиян Филипов и Иван Петлешков

30 Септември, 2026 14:56 3 037 51

  • ивайло мирчев-
  • илиян филипов-
  • иван петлешков

Tази версия трябва да се анализира внимателно, смята депутатът

Ивайло Мирчев: Имаше конфликт между убития Илиян Филипов и Иван Петлешков - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив повдига много въпроси, част от които бяха зададени и днес от репортери в кулоарите на Народното събрание. Попитан за коментар по случая, съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев отговори:

“Имаше конфликт между собственика на PIMK и г-н Петлешков и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана. Едновременно с това трябва да се анализират и всички индикации за възможен замесен наркотрафик, както и всички произтичащи от това действия на различни компании, както и на лица от сенчестия бизнес. Мутри, които при смяна на властта в една или друга посока са взимали определени отношения”, заяви Мирчев.

По-рано колегата му Божидар Божанов обяви, че парламентарната група на “Демократична България” изпраща сигнал до НАП за приходите и имотната империя на бившия главен прокурор Борислав Сарафов.

“Новата власт трябва да установи Сарафов има ли доходи, с които да докаже своите инвестиции и ако не, да бъдат предприети съответните действия. Много публикации на BIRD и други издания разкриха, че със Сарафов и семейството му са свързани доста имоти и строителство. Налице са и сигнали за фиктивни назначения на членове на семейството му на високи заплати към някои дружества. Това е обективирано в нашия обширен сигнал, който изпращаме до НАП, за да проверят откъде Сарафов има тези пари, както и дали те съответстват на реалните доходи на него и семейството му”, заяви Божанов.

Съпредседателят на “Да, България” изрази съжаление, че прокурор Талева не е образувала досъдебно производство по темата, а вместо това то е прекратено.

“Въпреки това, НАП трябва да разгледа сигнала и то не просто с цел да бъде проверен Сарафов, а за да бъдат изследвани и прекратени механизмите, по които се злоупотребява от прокуратурата и съдебната власт. Многократно сме говорили за проблемите в прокуратурата, но всички тези проблеми имат своята опашка. Тази опашка в крайна сметка се изразява в пари”, подчерта Божанов.

На фона на разразилата се обществена буря заради идеята на финансовия министър Гълъб Донев да забрани притежанието на чужда домашна ракия, ДБ предлага законопроект, който ще позволи на малките производители, както да произвеждат за себе си, така и да продават малки количества ракия и вино.

“През последните дни стана ясно, че финансовият министър изключително много държи хората да не могат да си подаряват ракия. От месеци работим по промени в Закона за виното и спиртните напитки и днес ги внесохме. С тях първо ще има свобода за хората и всеки ще може да подарява ракия или вино на семейство и приятели. Не само това - хората ще могат да произвеждат ракия и дори да продават, когато тя е в малки количества и има ясен сертификат за произход и платен акциз в намален размер. Това се прави, тъй като е масова практика в развитите страни и се дава глътка въздух на малките производители. Следващата седмица в пленарна зала Гълъб Донев ще има шанс да замаже гафа с ракията, която иска да вземе от хората”, заключи Мирчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отвратен

    27 8 Отговор
    Мафията в България е Номер 1 , завладяла , съд, Правителство и Президент ! а навярно и светия синод !

    Коментиран от #9, #14, #16

    14:58 30.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шоп

    59 9 Отговор
    Този орангутан е най-голямата клюкарка в държавата. на всяка манджа мерудия и само глупости ръси

    14:59 30.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Нещо

    38 5 Отговор
    За шипка да кажеш мирч ага ?

    15:00 30.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мирча

    8 3 Отговор
    Слушайте ме що ви казувам

    15:01 30.09.2026

  • 9 Да де

    35 6 Отговор

    До коментар #1 от "Отвратен":

    Мирчев да не се прави на ударен, защото партийката му беше сглобена и прегърната с Борисов и Пеевски. Не казва нищо за герберо-пеевските престъпници. Наредени са един до друг в парламента. Там е заровено кучето.

    Коментиран от #22

    15:01 30.09.2026

  • 10 604

    6 3 Отговор
    Доносничиту си показза езичиту...ерудъ

    15:01 30.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Миме

    10 6 Отговор
    днеска филипов утре мирчев

    15:04 30.09.2026

  • 14 Защо

    20 6 Отговор

    До коментар #1 от "Отвратен":

    Мафията руши и историческия паметник на свободата Шипка! Посегна на историческата светиня на българите!
    Йотова и Радев мълчат!
    Защо???

    Коментиран от #23

    15:06 30.09.2026

  • 15 Бенковски

    5 2 Отговор
    И на двамата с Каблешков!

    15:07 30.09.2026

  • 16 От там почва

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Отвратен":

    Лицемерието с килимявка.

    15:09 30.09.2026

  • 17 Зеления

    22 3 Отговор
    А кой ще разследва Нискочелия за фабриката от тролове и от къде взема пари да им плаща?

    15:10 30.09.2026

  • 18 Анонимен

    5 4 Отговор
    Юмрук 411 имота мутрите червените олигарси.завладяха всичко тук и взеха да се избиват както в 90 г когато бкп грабеше ОСТАВКА НА РАДЕВИТЕ

    Коментиран от #40

    15:19 30.09.2026

  • 19 Жана

    5 1 Отговор
    Свирчев, тук не е Петрохан !

    15:20 30.09.2026

  • 20 12...34

    13 2 Отговор
    Тоя гълъб да идде в Троян,Враца,Видин да каже на площада как ще и разпределя ракията и туршията.

    15:20 30.09.2026

  • 21 Ще текат реки от пари

    5 1 Отговор
    Ще текат реки от пари, от концесии и държавни поръчки, приватизация.. И се избиват, тече реки от кръв заради тези реки от пари.. Та и тез от Петрохан, са нали, еколозите правили рекет препятстват проектите. Което трябва да е първа версия и най-реална и важна, но я няма, значи е истинската.. Може да е финансирал ПП-ДБ, после да го хранят с държавна баница..

    15:22 30.09.2026

  • 22 Анонимен

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Да де":

    Грешиш жестоко стига се разпространявали партенки РАДЕВ НАРУШИ КОНСТИТУЦИЯТА И НАЗНАЧИ КИРО И ШАРЛАТАНИТЕ МИРЧЕВИТЕ С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДИНТ ТЪРКАЛЯХА СЕ ПРЕД ПЛЕЗИДЕНСТВОТО ЗАЕДНО РУШАХА ГРАБЕХА СЕЕХА ОМРАЗА ГОДИНИ СТОПИПАХА БЪЛГАРСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ГОДИНИ ОТ 2020 ДОСЕГА И СА БЕЗНАКАЗАНИИИИ ВАСИЛЕВ ПОВЕДЕ БАНДИТИТЕ ЙОТОВА НАЗНАЧИ ГЮРОВ

    Коментиран от #39

    15:22 30.09.2026

  • 23 Какво руши?

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Защо":

    Това е ремонт, който отдавна трябваше да се случи. При тези природни условия, едвам са го построили, а ние не можем да го ремонтираме в 21 век.

    Коментиран от #27, #30

    15:23 30.09.2026

  • 24 Хорейшио

    5 1 Отговор
    Оземпика Мирчев вече почна да разследва убийства ли? Сигурно ще е какво с Петроханската секта, разследваме само докато не се окаже, че са замесени "наши" хора, после почваме да търсим световен заговор

    15:25 30.09.2026

  • 25 МНОГО МИ МИРИШЕ НА

    2 1 Отговор
    ВЕЛИНГРАДСКО СВИНЧЕ БОС НА ПЕТЛЕШКОВ ВЧЕРЕ СЕ РЕПЧИ НА ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ ДНЕС ПРОДЪЛЖАВА

    15:38 30.09.2026

  • 26 Цвете

    3 0 Отговор
    ЗА ДА НЯМА НЕДОРАЗУМЕНИЯ ,ПРЕДЛАГАМ ЗА КОЛЕДА ПРОИЗВИДИТЕЛИТЕ НА РАКИЯ ДА " ПОДНЕСАТ " ПО ЕДНА БУТИЛКА ОТ ТАЗГОДИШНАТА РЕКОЛТА НА ВСИЧКИ 131 ДЕПУТАТИ.😂🤫🤔🇧🇬✈️🔎МОЖЕ ДА ПОДМИНЕТЕ ГЪЛЪБ ДОНЕВ, ЩОТО МНОГО МУ ЗНАЕ УСТАТА.👍🇧🇬🤫

    15:39 30.09.2026

  • 27 Софийски селянин,Пенсионер

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Какво руши?":

    И как са извозвани материалите по онова време,с коне катъри и магарета без никаква механизация.
    Къртовски труд при такива метеорологични условия и на такава височина.
    Тези строители са били истински герои.
    А на сегашните техните шефове в главите им са само пари и печалби.

    15:43 30.09.2026

  • 28 Мирча Кришан

    6 0 Отговор
    На всяка манджа мерудия.

    15:43 30.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Четете историята

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Какво руши?":

    Случайно "ремонта" започва в началото на зимата когато не може да се работи. А на 3 март 2027 г. ще се честват 150 години!
    И за сведение строителят Пеньо бомбето с 10 работника и едно магаре са построили паметника за 3 години.

    Коментиран от #33, #37

    15:46 30.09.2026

  • 31 Помнещ

    5 0 Отговор
    А този нямаше ли конфликт с един доставчик?

    15:48 30.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пенсионер ОСВ

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Четете историята":

    Типично по ганьовски ще падне голямо усвояване присвояване и крадене на няколко милиона евро..
    За тази поръчка и ремонт е заделена и тлъста комисионна...

    15:50 30.09.2026

  • 34 Ивее

    4 1 Отговор
    Очаквах от теб да приплъзнеш някое съмнение за дългата ръка на Путин, ама не би. Издишаш нещо, стегни се, бъди себе си!

    15:51 30.09.2026

  • 35 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Стига цял ден ни баламосвате, бе. Филипов бил се прибирал в имението си в Смирненски. Имението му било в Марково. Някаква негова жена му се обадила от Смирненски, че видяла подозрителен мъж и той хукнал натам и намерил куршума си. Може да е бил богат, но е бил глупав.

    Коментиран от #38

    15:51 30.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мнение

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Четете историята":

    След вандалското взривяване на Мавзолея, нарязването на Паметника на СА, сега "ремонтират" паметника Шипка, следва цялостното демонтиране на държавата.
    По страшни от мафията са безродниците!

    15:53 30.09.2026

  • 38 Емигрант

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "РЕАЛИСТ":

    Богатите умни са само извън границите на България, в България богати са мутрите, а всеки нормален българин знае, че мутрите са толкова "умни", колкото да напомпват гумите на автомобилите си с пушки-помпа !

    15:56 30.09.2026

  • 39 Факт!

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Анонимен":

    Тиквата Борисов има малка партйка с една шепа кресливи депутатчета, но за сметка на това са мастити крадци.

    Коментиран от #46, #48

    15:57 30.09.2026

  • 40 Да те попитам

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    След като помниш 90-те години, помниш ли как Борисов в продължение на тринадест години замрази пенсиите на възрастните ни родители?! И знаеш ли защо? За да краде, краде и пак да краде.

    Коментиран от #44, #49

    16:01 30.09.2026

  • 41 ОЗЕМПИК

    4 0 Отговор
    Мирчо е новия Еркюл Поаро.На всяко гърне меродия .

    16:02 30.09.2026

  • 42 Кучето на Мими 🐕

    3 1 Отговор
    Мирчев излъчва много интелект!🦍🥳🤣👍

    16:03 30.09.2026

  • 43 Перо

    2 0 Отговор
    Самоизбиването на мутрафоните е добре за населението, когато няма държавност!

    16:04 30.09.2026

  • 44 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Да те попитам":

    Сака, не така. Борисов чакаше избори и тогава вдигаше пенсиите с някой и друг лев. Пенсиите се хващаха на тази въдица и го избираха години наред.

    16:05 30.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Факт!":

    ГЕРБ са най голямата българска партия твоите простотии тук са жалки навън е животът бкп завладя държавата и се започнаха мутренските убийства а ти си пиши тук каквото си желаеш хахахаха

    16:13 30.09.2026

  • 47 ту-туу

    1 0 Отговор
    Ето го свидетел смирчев в Белене маз---о

    16:15 30.09.2026

  • 48 Феномена

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Факт!":

    И пак има повече депутати от ПП

    16:16 30.09.2026

  • 49 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Да те попитам":

    Замразен ти е умственият капацитет Нямаше инфлация цените бяха съвсем други имаше демокрациясвобода развитие 40 радев добре те е обработил сееомраза сее разделение и прибира милиони ати си пиши тук хахаха

    16:16 30.09.2026

  • 50 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Май.Муните имат по високо чело

    16:19 30.09.2026

  • 51 Диана

    0 0 Отговор
    Прави впечатление колко бързо Мирчев се е осведомил толкова дълбоко за бизнеса на убития...Той дори видя и мястото на мутрите от преди 30 години, вече отдавна несъществуващи...Може би този човек живее и днес в това време - така му е изгодно, толкова са му способностите, явно...Истината е , че агресивната политика на БСПтата създава отлична платформа за насилията по улиците...БСПтата започват явно отново да крадат "на едро", значи...Отдавна трябваше да ги махнем от политиката...Вижте и какво става около костите на цар Самуил...Какви са тези 49 атрибути, които България връща на Гърция?..Нещо много го смутолевят това БСПтата, явно те нямат никакво значение за тях, но това са артефакти, които българите са сметнали за важни за да ги донесат в България...Мисля, че гърците правят тази размяна с нас не от добри намерения - мястото на костите на Самуил е в неговата гробница, където е бил погребан с почестите на целия си български народ и е крайно неуважително към неговата памет и към историята да се преместят от там защото неговият народ е решил да смени името си...Сигурно тази ситуация ще нарани нашите сънародници в Северна Македония, които се надяват да ги подкрепяме в желанието им да измият целия позор на сръбската узурпацоя там, а не да крадем толкова важни артефакти от тяхната история...Ние трябва да се борим за Истината където и да е тя, каквато и да е тя...Вместо това, отново насилие, отново неуважение, егоизъм от страна на политиците ни - точно това зар

    16:20 30.09.2026

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