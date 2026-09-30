Ивайло Мирчев: Имаше конфликт между убития Илиян Филипов и Иван Петлешков

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив повдига много въпроси, част от които бяха зададени и днес от репортери в кулоарите на Народното събрание. Попитан за коментар по случая, съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев отговори:

“Имаше конфликт между собственика на PIMK и г-н Петлешков и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана. Едновременно с това трябва да се анализират и всички индикации за възможен замесен наркотрафик, както и всички произтичащи от това действия на различни компании, както и на лица от сенчестия бизнес. Мутри, които при смяна на властта в една или друга посока са взимали определени отношения”, заяви Мирчев.

По-рано колегата му Божидар Божанов обяви, че парламентарната група на “Демократична България” изпраща сигнал до НАП за приходите и имотната империя на бившия главен прокурор Борислав Сарафов.

“Новата власт трябва да установи Сарафов има ли доходи, с които да докаже своите инвестиции и ако не, да бъдат предприети съответните действия. Много публикации на BIRD и други издания разкриха, че със Сарафов и семейството му са свързани доста имоти и строителство. Налице са и сигнали за фиктивни назначения на членове на семейството му на високи заплати към някои дружества. Това е обективирано в нашия обширен сигнал, който изпращаме до НАП, за да проверят откъде Сарафов има тези пари, както и дали те съответстват на реалните доходи на него и семейството му”, заяви Божанов.

Съпредседателят на “Да, България” изрази съжаление, че прокурор Талева не е образувала досъдебно производство по темата, а вместо това то е прекратено.

“Въпреки това, НАП трябва да разгледа сигнала и то не просто с цел да бъде проверен Сарафов, а за да бъдат изследвани и прекратени механизмите, по които се злоупотребява от прокуратурата и съдебната власт. Многократно сме говорили за проблемите в прокуратурата, но всички тези проблеми имат своята опашка. Тази опашка в крайна сметка се изразява в пари”, подчерта Божанов.

На фона на разразилата се обществена буря заради идеята на финансовия министър Гълъб Донев да забрани притежанието на чужда домашна ракия, ДБ предлага законопроект, който ще позволи на малките производители, както да произвеждат за себе си, така и да продават малки количества ракия и вино.

“През последните дни стана ясно, че финансовият министър изключително много държи хората да не могат да си подаряват ракия. От месеци работим по промени в Закона за виното и спиртните напитки и днес ги внесохме. С тях първо ще има свобода за хората и всеки ще може да подарява ракия или вино на семейство и приятели. Не само това - хората ще могат да произвеждат ракия и дори да продават, когато тя е в малки количества и има ясен сертификат за произход и платен акциз в намален размер. Това се прави, тъй като е масова практика в развитите страни и се дава глътка въздух на малките производители. Следващата седмица в пленарна зала Гълъб Донев ще има шанс да замаже гафа с ракията, която иска да вземе от хората”, заключи Мирчев.