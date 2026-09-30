Омбудсманът поиска КЕВР да провери авариите на „Топлофикация София“

Омбудсманът Велислава Делчева поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране да бъде извършена извънредна проверка на „Топлофикация София“ и да се установят причините за възникването на многобройните аварии в източните квартали на столицата. Това съобщиха от пресцентъра на институцията на омбудсмана, цитирани от БНТ.
Много домакинства от източните квартали на столицата продължават да стоят без топла вода за периоди, значително по-дълги от нормативно определения 48-часов срок за отстраняване на аварии. В същото време граждани сигнализират омбудсмана за течове от топлопреносната мрежа, наводнени мазета и приземни етажи - проблеми, за които са сигнализирали месеци преди авариите сега.
Жалби са постъпили от жители на „Младост“, „Изток“, „Изгрев“, „Дианабад“, „Лозенец“, „Мусагеница“, „Студентски град“, „Христо Смирненски“, „Гео Милев“, „Полигона“ и „Дружба“.
„Насочвам вниманието Ви и към необходимостта от точно документиране на временните прекъсвания на топлоснабдяването и създаване на ред, така че информацията за същите да бъде достъпна за битовите клиенти и да може да им послужи като доказателство, включително при защитата на правата им по съдебен ред“, предлага Делчева. Омбудсманът призова „Топлофикация София“ да поеме конкретни ангажименти за спешно отстраняване на течовете от свои съоръжения, които наводняват жилищни сгради и влошават качеството на топлоснабдителните и ВиК услугите.
Тя подчертава и необходимостта от анализ на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от топлопреносните предприятия. Идеята е да се гарантира, че на клиентите ще бъдат изплащани неустойки, когато по вина на дружествата авариите в топлопреносните съоръжения и абонатните станции не се отстраняват в нормативно определения срок от 48 часа.
„Смятам, че в такива случаи е правилно механизмът за начисляване и изплащане на неустойка да бъде автоматичен – топлопреносните предприятия да бъдат задължени да го прилагат, без да се налага всеки клиент да внася индивидуално заявление за получаване на неустойката“, допълва омбудсманът.
Велислава Делчева се обърна и към кмета на Столичната община Васил Терзиев, председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров, както и председателите на ресорните общински комисии с настояване да бъде извършена задълбочена проверка на изпълнението на Инвестиционната и Ремонтната програма на „Топлофикация София“ ЕАД към одобрения от СОС Бизнес план на дружеството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #7
14:56 30.09.2026
2 глоги
14:59 30.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Никой
Коментиран от #6, #8
15:10 30.09.2026
5 Е ! Па Ся !
Хората Си Имат !
План !
Тя С лопата Ли ?
Да Иде ?
15:20 30.09.2026
6 като е стара
До коментар #4 от "Никой":къде дремат? А за сметката на края на месеца не дремат. Само в България са стари водопроводите. Да бе, да.
15:23 30.09.2026
7 Дамата е много
До коментар #1 от "Гост":свястна. Отдавна трябваше Топлофикация да се даде на концесия. Контролът над техническите им служби е занижен, да не говорим, че няма координация между отделните им звена. Много лошо и некадърно управление.
Коментиран от #9
15:29 30.09.2026
8 Моарейн
До коментар #4 от "Никой":Ами като никой не си е мръднал пръста, за да я подмени, ще е стара. А от зората на демокрацията "Топлофикация" е партийна касичка. Пълно безхаберие и некадърност!
15:33 30.09.2026
9 Моарейн
До коментар #7 от "Дамата е много":Като дадоха водата на концесия, та цъфнахме и вързахме. Загубите на вода се увеличават, цената също, а инвестиции няма. Безхаберието им е същото като на "Топлофикация". През пролетта три пъти им звънях да дойдат да оправят един теч на нашата улица. Отне им седмица да се натуткат и няколко дни след това пак изби.
Коментиран от #13
15:40 30.09.2026
10 00014
15:40 30.09.2026
11 Перо
16:07 30.09.2026
12 Тая се разработи
16:07 30.09.2026
13 В София
До коментар #9 от "Моарейн":има най- ниска загуба на вода. А всеки сам може да си я отчита по интернет, ако има профил или да им се обажда по телефона. Това е едно добро дело на Фандъкова. Спряха и течовете отдавна по улиците.
16:18 30.09.2026