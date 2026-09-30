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Омбудсманът поиска КЕВР да провери авариите на „Топлофикация София“

Омбудсманът поиска КЕВР да провери авариите на „Топлофикация София“

30 Септември, 2026 14:53 509 13

  • омбудсман-
  • кевр-
  • аварии-
  • топлофикация софия

Велислава Делчева се обърна и към кмета на Столичната община Васил Терзиев, председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров, както и председателите на ресорните общински комисии с настояване да бъде извършена задълбочена проверка на изпълнението на Инвестиционната и Ремонтната програма на „Топлофикация София“ ЕАД към одобрения от СОС Бизнес план на дружеството.

Омбудсманът поиска КЕВР да провери авариите на „Топлофикация София“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране да бъде извършена извънредна проверка на „Топлофикация София“ и да се установят причините за възникването на многобройните аварии в източните квартали на столицата. Това съобщиха от пресцентъра на институцията на омбудсмана, цитирани от БНТ.

Много домакинства от източните квартали на столицата продължават да стоят без топла вода за периоди, значително по-дълги от нормативно определения 48-часов срок за отстраняване на аварии. В същото време граждани сигнализират омбудсмана за течове от топлопреносната мрежа, наводнени мазета и приземни етажи - проблеми, за които са сигнализирали месеци преди авариите сега.
Жалби са постъпили от жители на „Младост“, „Изток“, „Изгрев“, „Дианабад“, „Лозенец“, „Мусагеница“, „Студентски град“, „Христо Смирненски“, „Гео Милев“, „Полигона“ и „Дружба“.

„Насочвам вниманието Ви и към необходимостта от точно документиране на временните прекъсвания на топлоснабдяването и създаване на ред, така че информацията за същите да бъде достъпна за битовите клиенти и да може да им послужи като доказателство, включително при защитата на правата им по съдебен ред“, предлага Делчева. Омбудсманът призова „Топлофикация София“ да поеме конкретни ангажименти за спешно отстраняване на течовете от свои съоръжения, които наводняват жилищни сгради и влошават качеството на топлоснабдителните и ВиК услугите.

Тя подчертава и необходимостта от анализ на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от топлопреносните предприятия. Идеята е да се гарантира, че на клиентите ще бъдат изплащани неустойки, когато по вина на дружествата авариите в топлопреносните съоръжения и абонатните станции не се отстраняват в нормативно определения срок от 48 часа.
„Смятам, че в такива случаи е правилно механизмът за начисляване и изплащане на неустойка да бъде автоматичен – топлопреносните предприятия да бъдат задължени да го прилагат, без да се налага всеки клиент да внася индивидуално заявление за получаване на неустойката“, допълва омбудсманът.
Велислава Делчева се обърна и към кмета на Столичната община Васил Терзиев, председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров, както и председателите на ресорните общински комисии с настояване да бъде извършена задълбочена проверка на изпълнението на Инвестиционната и Ремонтната програма на „Топлофикация София“ ЕАД към одобрения от СОС Бизнес план на дружеството.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    2 2 Отговор
    Само вятър на устата си прави, така наречения, омбудсман

    Коментиран от #7

    14:56 30.09.2026

  • 2 глоги

    1 1 Отговор
    ОмбудсманКАТА е поискаЛА ОТ КЕВР да провери авариите на „Топлофикация"- София.

    14:59 30.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Никой

    1 1 Отговор
    Стара е тръбопроводната мрежа.

    Коментиран от #6, #8

    15:10 30.09.2026

  • 5 Е ! Па Ся !

    1 0 Отговор
    Вие Ще Ги Изгъгрите !

    Хората Си Имат !

    План !

    Тя С лопата Ли ?

    Да Иде ?

    15:20 30.09.2026

  • 6 като е стара

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Никой":

    къде дремат? А за сметката на края на месеца не дремат. Само в България са стари водопроводите. Да бе, да.

    15:23 30.09.2026

  • 7 Дамата е много

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    свястна. Отдавна трябваше Топлофикация да се даде на концесия. Контролът над техническите им служби е занижен, да не говорим, че няма координация между отделните им звена. Много лошо и некадърно управление.

    Коментиран от #9

    15:29 30.09.2026

  • 8 Моарейн

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Никой":

    Ами като никой не си е мръднал пръста, за да я подмени, ще е стара. А от зората на демокрацията "Топлофикация" е партийна касичка. Пълно безхаберие и некадърност!

    15:33 30.09.2026

  • 9 Моарейн

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дамата е много":

    Като дадоха водата на концесия, та цъфнахме и вързахме. Загубите на вода се увеличават, цената също, а инвестиции няма. Безхаберието им е същото като на "Топлофикация". През пролетта три пъти им звънях да дойдат да оправят един теч на нашата улица. Отне им седмица да се натуткат и няколко дни след това пак изби.

    Коментиран от #13

    15:40 30.09.2026

  • 10 00014

    2 1 Отговор
    Няма да бъде зле да проверите и Софийска вода. Например инкасаторката в "Толстой" начислява кубици питейна вода. Но забележете - не ги плащате сега, а само ви се трупат. И ще дойде моментът след година, когато ще преминем на дистанционно отчитане и ще си глътнете езиците. Ако нямате акаунт си направете и ще разберете дали ви мамят. А сега ви отчитат нормална консумация, за да не се усетите. И ако омбудсманът чете какво съм написал и е наистина омбудсман, да си свърши работата.

    15:40 30.09.2026

  • 11 Перо

    1 1 Отговор
    С тази престъпна организация не може да се бори с призиви, а с проверки, санкции и съдилища!

    16:07 30.09.2026

  • 12 Тая се разработи

    0 1 Отговор
    До преди няколко месеца, беше по-ниска от тревата. Сега, изведнъж, започна да отчита дейност.

    16:07 30.09.2026

  • 13 В София

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Моарейн":

    има най- ниска загуба на вода. А всеки сам може да си я отчита по интернет, ако има профил или да им се обажда по телефона. Това е едно добро дело на Фандъкова. Спряха и течовете отдавна по улиците.

    16:18 30.09.2026

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