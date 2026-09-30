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Американските въоръжени сили завършиха изтеглянето си от Ирак

Американските въоръжени сили завършиха изтеглянето си от Ирак

30 Септември, 2026 14:48 863 16

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Изтеглянето на последните сили и оборудване на коалицията бележи "успешното приключване" на военната мисия, обяви Вашингтон

Американските въоръжени сили завършиха изтеглянето си от Ирак - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американските въоръжени сили приключиха изтеглянето си от Ирак, съобщи днес Пентагонът, с което се слага край на над две десетилетия американско военно присъствие в страната, предадоха ДПА и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Съединените щати и партньорите им от коалицията официално приключиха операция "Непоколебима решимост" в Ирак след 12-годишна кампания срещу джихадистката групировка "Ислямска държава", посочи Пентагонът.

Изтеглянето на последните сили и оборудване на коалицията от въздушната база в Ербил бележи "успешното приключване" на военната мисия, заяви американското Министерство на отбраната, като подчерта, че отговорността за справянето с оставащите заплахи за сигурността, включително клетките на "Ислямска държава", вече лежи предимно върху иракските сили, въпреки че Вашингтон ще продължи да предоставя целенасочено обучение и разузнавателна подкрепа.

"Този важен момент отразява успеха на 12-годишната кампания, която победи "Ислямска държава" като организирана военна заплаха в Ирак и в целия регион", заяви говорителят на Пентагона Шон Парнел. "Той също така бележи прехода от коалиционна мисия във военно време към ръководени от Ирак усилия за сигурност, подкрепени от по-нормални двустранни отношения в областта на сигурността", подчерта той.

По-рано днес иракският съветник по националната сигурност Касим ал Араджи определи приключването на мисията като "важно постижение".

"Днес постигаме важно постижение с приключването на мисията на международната коалиция и присъствието на нейните сили, като преминаваме към двустранни отношения с държавите членки", заяви Ал Араджи.

"Победата над бандите (от Ислямска държава) беше постигната благодарение на саможертвите на иракския народ и храбростта на нашите въоръжени сили, с подкрепата на международната коалиция и братските и приятелски държави - роля, която дълбоко ценим и оценяваме", заяви Ал Араджи, според иракската новинарска агенция ИНА.

През 2003 г. САЩ, заедно със съюзниците си, нахлуха в Ирак и сваля от власт дългогодишния лидер Саддам Хюсеин. Американските сили се изтеглиха през 2011 г., но се върнаха през 2014 г. по молба на иракското правителство, след като "Ислямска държава" превзе големи територии в Ирак и съседна Сирия. През 2017 г. "Ислямска държава" беше обявена за победена в Ирак, въпреки че някои нейни клетки продължиха да действат, отбелязва ДПА.


Ирак
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Артилерист

    30 2 Отговор
    Американците били "успешно приключили" мисията!!! То бива бива наглост, а чак толкова не бива. Един милион иракци бяха убити, поне десет милиона емигрираха, страната беше разрушена и на това американците му викат "успешно приключване"...

    Коментиран от #9

    14:57 30.09.2026

  • 3 Софиянец

    24 2 Отговор
    Хихихи и там ли избягаха...големи рамбовци! Ограбиха каквото могат, извършиха стотици военни престъпления, оставиха хиляди трупове вкл и техни и накрая избягаха!

    15:00 30.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сталин

    24 1 Отговор
    Кога и в България ще изгоним тези бандити и терористи от 5 те военни бази които са окупирали държавата

    15:01 30.09.2026

  • 6 Мдаа

    23 3 Отговор
    Бай Дън избяга от Афганистан, Бай Дончо от Ирак! Пък и го наритаха в Иран! натювска сила

    Най-хубавото е, че Русия сега ги рита почти на техен терен! Хихихихи

    15:03 30.09.2026

  • 7 Соваж бейби

    19 2 Отговор
    Американци сами не могат да водят война само я започват и накисват други държави да се бие .Дано съм жива да ги видя как се махат и от Европа, искам да стана свидетел дори на война на американска територия заслужават си го .

    15:05 30.09.2026

  • 8 великата американска армия

    17 2 Отговор
    Байдън избяга от Афганистан,Тръмп загуби и се изтегли от Иран .А Русия ги потроши и победи в Украйна...а ние пак сме на грешната страна

    15:06 30.09.2026

  • 9 Ами,да

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Артилерист":

    Както винаги!

    15:06 30.09.2026

  • 10 Смешник

    12 1 Отговор
    В най скоро време напълно ще се изтеглят от Близкия изток Дано само не висят по колесниците

    15:11 30.09.2026

  • 11 АУДИ

    11 1 Отговор
    Пример за агресията на НАТО е нападението над Ирак с фалшиви доводи

    15:16 30.09.2026

  • 12 Удри евраста с лопатЕто

    12 0 Отговор
    От още едно място ги изритаха, нищо де, ша отидат да спасят Гренландия, че по безопасно, некой друг еврас ша поквика па ша свикнат.

    15:18 30.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хе хе...

    6 0 Отговор
    А местните им "съюзници" висяха ли от колесниците на самолетите? Или поне тоя път срама не е чак толкова видим? И оръжие за колко милиарда "подариха" на кюрдите? Щото на талибаните "подариха" само за стотина милиарда.

    15:35 30.09.2026

  • 15 Иракците

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    се оказаха военно недалновидни. Те имаха огромна армия, която обаче беше обучавана по овехтели тефтери за война от типа на Втората световна. Те нямаха съвременно ПВО, далекобойни ракетни комплекси и бойна авиация, а бяха богати и можеха да си ги купят. Американците 38 денонощия ги бамбардираха безогледно и наред с авиация и ракети Томахоук. Иракската държава беше срината, а страната разрушена и когато тръгнаха два американски сухопътни корпуса нямаше кой да ги срещне.

    15:58 30.09.2026

  • 16 Един

    0 0 Отговор
    Ето, влизат и се изтеглят, а рашистите влизат и искат да вземат територии.

    16:07 30.09.2026

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