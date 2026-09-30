Американските въоръжени сили завършиха изтеглянето си от Ирак

Американските въоръжени сили приключиха изтеглянето си от Ирак, съобщи днес Пентагонът, с което се слага край на над две десетилетия американско военно присъствие в страната, предадоха ДПА и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.
Съединените щати и партньорите им от коалицията официално приключиха операция "Непоколебима решимост" в Ирак след 12-годишна кампания срещу джихадистката групировка "Ислямска държава", посочи Пентагонът.
Изтеглянето на последните сили и оборудване на коалицията от въздушната база в Ербил бележи "успешното приключване" на военната мисия, заяви американското Министерство на отбраната, като подчерта, че отговорността за справянето с оставащите заплахи за сигурността, включително клетките на "Ислямска държава", вече лежи предимно върху иракските сили, въпреки че Вашингтон ще продължи да предоставя целенасочено обучение и разузнавателна подкрепа.
"Този важен момент отразява успеха на 12-годишната кампания, която победи "Ислямска държава" като организирана военна заплаха в Ирак и в целия регион", заяви говорителят на Пентагона Шон Парнел. "Той също така бележи прехода от коалиционна мисия във военно време към ръководени от Ирак усилия за сигурност, подкрепени от по-нормални двустранни отношения в областта на сигурността", подчерта той.
По-рано днес иракският съветник по националната сигурност Касим ал Араджи определи приключването на мисията като "важно постижение".
"Днес постигаме важно постижение с приключването на мисията на международната коалиция и присъствието на нейните сили, като преминаваме към двустранни отношения с държавите членки", заяви Ал Араджи.
"Победата над бандите (от Ислямска държава) беше постигната благодарение на саможертвите на иракския народ и храбростта на нашите въоръжени сили, с подкрепата на международната коалиция и братските и приятелски държави - роля, която дълбоко ценим и оценяваме", заяви Ал Араджи, според иракската новинарска агенция ИНА.
През 2003 г. САЩ, заедно със съюзниците си, нахлуха в Ирак и сваля от власт дългогодишния лидер Саддам Хюсеин. Американските сили се изтеглиха през 2011 г., но се върнаха през 2014 г. по молба на иракското правителство, след като "Ислямска държава" превзе големи територии в Ирак и съседна Сирия. През 2017 г. "Ислямска държава" беше обявена за победена в Ирак, въпреки че някои нейни клетки продължиха да действат, отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Артилерист
Коментиран от #9
14:57 30.09.2026
3 Софиянец
15:00 30.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сталин
15:01 30.09.2026
6 Мдаа
Най-хубавото е, че Русия сега ги рита почти на техен терен! Хихихихи
15:03 30.09.2026
7 Соваж бейби
15:05 30.09.2026
8 великата американска армия
15:06 30.09.2026
9 Ами,да
До коментар #2 от "Артилерист":Както винаги!
15:06 30.09.2026
10 Смешник
15:11 30.09.2026
11 АУДИ
15:16 30.09.2026
12 Удри евраста с лопатЕто
15:18 30.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хе хе...
15:35 30.09.2026
15 Иракците
До коментар #1 от "оня с коня":се оказаха военно недалновидни. Те имаха огромна армия, която обаче беше обучавана по овехтели тефтери за война от типа на Втората световна. Те нямаха съвременно ПВО, далекобойни ракетни комплекси и бойна авиация, а бяха богати и можеха да си ги купят. Американците 38 денонощия ги бамбардираха безогледно и наред с авиация и ракети Томахоук. Иракската държава беше срината, а страната разрушена и когато тръгнаха два американски сухопътни корпуса нямаше кой да ги срещне.
15:58 30.09.2026
16 Един
16:07 30.09.2026