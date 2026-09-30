Появи се ВИДЕО от последните моменти на сина на Синди Крауфорд от клиниката

В интернет пространството се появи видео, за което се твърди, че показва модела Пресли Гербер в рехабилитационен център в Санта Моника, Калифорния, часове преди смъртта му на 27-годишна възраст.

Синът на супермодела Синди Крауфорд и бизнесмена Ранди Гербер е заснел сам кадрите в Resolutions Living вечерта преди смъртта си на 20 септември, съобщава Page Six, позовавайки се на два свои източника.

На видеото Пресли Гербер е с бял потник, очила и сребърна верижка. Той показва стаята, в която е настанен, както и балкон с гледка към комплекса и града.

Според изданието моделът е постъпил в центъра през същия уикенд, в който е починал. От аудиозапис на комуникацията с диспечери, цитиран от Page Six, става ясно, че спешните екипи са били изпратени по сигнал за сърдечен арест и предполагаемо предозиране.

Официалната причина за смъртта на Пресли Гербер обаче все още не е обявена, поради което твърденията за предозиране остават предварителни.

След новината за смъртта му семейството поиска лично пространство в „този изключително труден и болезнен момент“.

Според източници на Page Six сестрата на Пресли Гербер, моделът и актриса Кая Гербер, преживява особено тежко загубата. Двамата бяха известни с близките си отношения както в личния живот, така и по време на публичните си изяви.

„Кая и Пресли бяха изключително близки. Те бяха не само брат и сестра, но и най-добри приятели“, твърди източник на изданието.

Синди Крауфорд също е описвана от близки до семейството като съсипана от загубата на единствения си син. Според публикациите Синди Крауфорд и Ранди Гербер планират възпоменанието за Пресли да остане частно и далеч от медиите и папараците.

Пресли Гербер през годините е говорил за личните си трудности, а медиите съобщават и за проблеми със зависимости и депресия. През 2018 г. той беше арестуван за шофиране под въздействие на алкохол и впоследствие получи тригодишен изпитателен срок.

По информация на Page Six моделът е бил кремиран, а семейството възнамерява да запази праха му в дома на Синди Крауфорд и Ранди Гербер в Малибу.