Катя Ивкова: Отнех разрешителното на болница „Медикус Алфа" в Пловдив

"На 2 септември тази година получих доклад от Изпълнителна агенция „Медицински надзор" с предложение за отнемане на разрешителното на болница „Медикус Алфа", заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на изслушването ѝ в ресорната парламентарна комисия.

Здравният министър обясни, че докладът е бил доста обстоен, съдържащ абсолютно всички констатации, пише БГНЕС.

„Установено е, че лечебното заведение е работило извън издаденото разрешително за дейност. Издадено е през 2011 г. На базата на този доклад, съдържащ предложение за отнемане на разрешението, аз съм получила и вътрешен доклад от ресорния заместник-министър, след което съм издала и заповед", каза Ивкова.

Тя уточни, че няма данни в Министерството на здравеопазването да е постъпвало още през месец февруари официално искане за отнемане на разрешителното на лечебното заведение.

По думите на здравния министър от Изпълнителна агенция „Медицински надзор" са използвани включително и външни лица, за да може да бъде направена максимално коректна проверка, като отбеляза, че е факт, че са успели на 2 септември да ѝ предоставят доклад.