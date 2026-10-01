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Катя Ивкова: Отнех разрешителното на болница „Медикус Алфа" в Пловдив

Катя Ивкова: Отнех разрешителното на болница „Медикус Алфа" в Пловдив

1 Октомври, 2026 18:40 686 8

  • катя ивкова-
  • разрешително-
  • болница-
  • „медикус алфа

Установено е, че лечебното заведение е работило извън издаденото разрешително за дейност

Катя Ивкова: Отнех разрешителното на болница „Медикус Алфа" в Пловдив - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"На 2 септември тази година получих доклад от Изпълнителна агенция „Медицински надзор" с предложение за отнемане на разрешителното на болница „Медикус Алфа", заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на изслушването ѝ в ресорната парламентарна комисия.

Здравният министър обясни, че докладът е бил доста обстоен, съдържащ абсолютно всички констатации, пише БГНЕС.

„Установено е, че лечебното заведение е работило извън издаденото разрешително за дейност. Издадено е през 2011 г. На базата на този доклад, съдържащ предложение за отнемане на разрешението, аз съм получила и вътрешен доклад от ресорния заместник-министър, след което съм издала и заповед", каза Ивкова.

Тя уточни, че няма данни в Министерството на здравеопазването да е постъпвало още през месец февруари официално искане за отнемане на разрешителното на лечебното заведение.

По думите на здравния министър от Изпълнителна агенция „Медицински надзор" са използвани включително и външни лица, за да може да бъде направена максимално коректна проверка, като отбеляза, че е факт, че са успели на 2 септември да ѝ предоставят доклад.


България
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