14-годишната дъщеря на Крис Хемсуърт спечели състезание по яздене на бик срещу момчета (ВИДЕО)

Екранният Тор Крис Хемсуърт се похвали с необичайно постижение на 14-годишната си дъщеря Индия Роуз Хемсуърт, която спечели състезание по яздене на бик, в което останалите участници са били момчета.

Звездата на Марвел публикува в Инстаграм видео от надпреварата, на което тийнейджърката успява да се задържи върху бика около девет секунди, преди да падне. Представянето ѝ се оказва достатъчно, за да спечели състезанието.

„Само искам да кажа, че дъщеря ми е истински звяр. Единственото момиче в състезанието и си тръгна с победата. Горд момент“, написа гордият татко Крис Хемсуърт към кадрите.

Във видеото Индия Роуз влиза на арената върху бика, докато публиката наблюдава зад огражденията и я окуражава.

Актьорът публикува и момент преди състезанието, в който се опитва да мотивира дъщеря си.

„Ето я шампионката по яздене на бикове. Как се чувстваш, Индия? Ще се задържиш ли? Седем секунди?“, пита Крис Хемсуърт. „Седем? Защо седем? Трябва да останеш осем“, поправя го тя. „Осем секунди. Какво разбирам аз?“, отговаря шеговито холивудската звезда.

Разговорът между двамата предизвика множество реакции от последователите на актьора, които се пошегуваха, че дори една от най-големите звезди на Холивуд не е застрахована от това да поставя дъщеря си тийнейджърка в неловки ситуации.

Индия Роуз е най-голямото от трите деца на Крис Хемсуърт и испанската актриса Елза Патаки. Двамата са родители и на близнаците Саша и Тристан. Семейството живее в Австралия и често споделя кадри от спортни занимания и приключения сред природата.

Язденето на бик не е единственото екстремно занимание на Индия Роуз. През ноември Крис Хемсуърт публикува кадри, на които дъщеря му кара кросов мотор и изпълнява скокове по неравен терен.

„Моето момиче се раздаде напълно миналия уикенд“, написа тогава актьорът.

Последната публикация на Крис Хемсуърт обаче предизвика и критики. Наред с поздравленията за смелостта на Индия Роуз част от потребителите поставиха въпроса за безопасността на подобни състезания и отношението към животните.

Някои коментатори определиха използването на бикове за развлечение като жестокост към животните и призоваха актьора да не популяризира подобни практики. Други насочиха вниманието към високия риск от травми при самите участници.