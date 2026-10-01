Samsung представи първите си clip-on безжични слушалки

Samsung официално представи новите си безжични слушалки Galaxy Buds On на вътрешния си пазар в Южна Корея. Новият продукт залага на специфичен дизайн с щипка за закрепване (clip-on), който е проектиран с мисъл за максимален комфорт при продължително носене, включително по време на динамични дейности като бягане. Отворената архитектура на слушалките позволява на потребителите да запазят пълна осведоменост за заобикалящата ги среда, което е особено важно при движение в градски условия.

Управлението на музиката и провеждането на разговори се осъществява чрез интуитивни сензорни контроли, разположени в задната част на самите устройства. Под елегантния корпус се крие мощен хардуер, включващ специализиран чипсет Snapdragon S7 Gen 1 от Qualcomm и Class D усилвател. Тази комбинация според официалните данни на производителя осигурява автономност до 9,5 часа с едно зареждане при непрекъсната употреба.

Аудио системата разчита на три микрофона и усъвършенстван костен проводим вибрационен сензор, който разпознава кога потребителят говори, като по този начин ефективно филтрира фоновия шум по време на разговори. В допълнение, слушалките предлагат дълбока интеграция с изкуствен интелект, позволявайки бърз достъп до асистент чрез екосистемата Galaxy AI при връзка със смартфони и таблети, както и пълна съвместимост с платформата Gemini Live.

Интересна иновация са и поддържаните жестове с глава, чрез които потребителите могат да приемат или отхвърлят повиквания, да проверяват известия или да спират аларми само с движение на главата. Пазарният дебют на Galaxy Buds On в Южна Корея е насрочен за 27 октомври на цена от 299 999 южнокорейски вона, което се равнява на около 200 евро, като поетапният глобален достъп до останалите международни пазари се очаква скоро след това.