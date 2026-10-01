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Манчини остави деветима италианци извън състава за Франция

Манчини остави деветима италианци извън състава за Франция

1 Октомври, 2026 18:50 384 0

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  • зинедин зидан

Играчите няма да пътуват за Париж, но ще продължат подготовката си в Коверчано преди мача с Турция.

Манчини остави деветима италианци извън състава за Франция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Роберто Манчини остави деветима италиански национали извън групата за гостуването на Франция в Лигата на нациите. Двубоят е на 2 октомври на „Стад дьо Франс“ и ще бъде дебют за Зинедин Зидан като селекционер на домакините. УЕФА потвърждава двубоя като част от група А1 на турнира.

В Париж няма да пътуват Хонест Аханор, Николо Камбиаги, Диего Копола, Даниеле Гиларди, Самуеле Инасио, Еди Куадио, Роландо Мандрагора, Масимо Песина и Алесандро Романо.

Деветимата остават в Коверчано

Решението е на Манчини, а футболистите ще останат да тренират в базата на италианския отбор в Коверчано. Те все още могат да попаднат в разширения състав за следващия мач на Италия в турнира.

Италия приема Турция на 5 октомври в Болоня. В първите си два мача от групата италианците загубиха от Белгия с 0:2, а след това победиха Турция с 4:1. Франция започна кампанията с успехи над Турция и Белгия и ще посрещне Италия като домакин.

Източници: Спортал, УЕФА


Италия
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