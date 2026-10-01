Екофестивалът „Зелена вълна“ започна с тренировка в Кърджали

С учебна евакуация, оказване на първа долекарска помощ и демонстрация със специално обучено куче започна 19-ото издание на Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век“ в Кърджали. Организатори са фондация „Европейски екологичен фестивал“ и община Кърджали, която е домакин на проявата за 14-и път.
Откриването се състоя в Дома на културата пред ученици от кърджалийски училища. Сред официалните гости бяха председателят на Управителния съвет на фондацията адвокат Цветан Цветанов и Димитър Разкалински, началник на сектор „Управление при отбранително-мобилизационна подготовка“ в община Кърджали.
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Разкалински поздрави участниците от свое име и от името на кмета. В изказването си той акцентира върху превантивната роля на институциите за предотвратяване на пожари и наводнения, които могат да доведат до екологични катастрофи. Цветан Цветанов благодари на общината за съвместната работа и отбеляза, че Кърджали е домакин на фестивала за 14-и път.
Учебна ситуация с пожар и обгазяване
Ученици и граждани гледаха обучителни филми, посветени на действията при пожар и при радиоактивна обстановка. Практическата част се проведе в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с участието на ученици и педагози, представители на Българския червен кръст, ОД на МВР, РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Центъра за спешна медицинска помощ.
В симулираните „обгазяване и пожар“ учениците бяха евакуирани, а пострадал беше изведен от самите тях. Пожарникари спасиха служител на училището, който се оказал на четвъртия етаж, като използваха пожарникарска стълба.
Най-силни реакции предизвика демонстрацията по залавяне на „злонамерения подпалвач“. В нея участваха полицаи и специално обучено куче. Сред зрителите бяха заместник-кметът Даниел Делчев и областният управител Бисер Николов.
Фестивалът продължава с две презентации
В следващата част от програмата са включени две презентации. Едната е посветена на защитата на личната неприкосновеност, а другата разглежда действията на населението при пожар и наводнение.
Източник: kardjali.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Коментиран от #2
18:52 01.10.2026
2 Ахридос
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Прожектират филми😂🤣
19:09 01.10.2026