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ГДБОП: Бомбените заплахи идват на вълни от месеци
  Тема: Киберсигурност

ГДБОП: Бомбените заплахи идват на вълни от месеци

11 Октомври, 2026 10:30 293 2

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  • киберсигурност

Получателите са стотици институции, училища и летища. Имейлите се изпращат от хакнати компютри и сървъри по целия свят

ГДБОП: Бомбените заплахи идват на вълни от месеци - 1
Сниимка: БГНЕС/Илюстративна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бомбените заплахи по имейл са започнали преди няколко месеца и се изпращат на вълни веднъж или два пъти седмично. Получатели са стотици институции, училища и летища, съобщи старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП.

По думите му основната цел на неизвестните извършители е да създадат хаос в обществото и да дестабилизират държавата. Димитров подчерта, че нито един сигнал не трябва да бъде подценяван, но при оценката му могат да се използват определени индикатори, които да насочат дали заплахата е реална или нереална.

Предстои среща с институциите

След предишна подобна вълна преди няколко години са били разпространени указания за действия при получаване на бомбена заплаха. Сега се подготвя нова среща с представители на педагогически и държавни институции.

„Основната идея е към всеки подобен сигнал да се подхожда детайлно“, обясни старши комисар Димитров. На срещата ще бъде припомнен утвърденият от главния секретар и ръководството на МВР ред, като ще се уточнява какъв е сигналът, до кого е изпратен и какво съдържа.

Имейлите минават през хакнати системи

Властите са установили, че съобщенията се изпращат от хакнати компютри и сървъри, разположени в различни части на света. Източниците се променят между отделни континенти, което затруднява проследяването на авторите.

Българските служби работят с международни партньори и проверяват няколко версии. „Работим по няколко версии“, каза Димитров, без да посочи конкретни заподозрени или държави, свързани с изпращането на заплахите.

Източници: nova.bg


София / България
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