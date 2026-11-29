Над 4,4 тона флуорсъдържащи парникови газове са задържани от Агенция „Митници“ при международната операция DEMETER XII срещу незаконния трафик на отпадъци и вещества, разрушаващи озоновия слой. В България са установени 13 случая, като повечето от тях са на българо-турската граница.

При отделен случай в района на ГКПП Русе митническите служители са установили превоз на 220 кг отпадъци от тежки метали. По данни, цитирани от БНТ, количествата на задържаните стоки са сходни с тези от операцията през 2025 г.

Митниците настояват за повече ресурс и обучение

„Операция DEMETER XII отново показва основната роля на митническата администрация като контролен орган на българо-турската граница, включително при разкриване на контрабандата и митническите измами с вещества, разрушаващи озоновия слой“, заяви директорът на Агенция „Митници“ Николай Шушков.

Той посочи, че митническите служители имат компетентности в различни направления, свързани със защитата на гражданите и бизнеса. По думите му ефективното противодействие изисква осигуряване на необходимата ресурсна база и обучение.

Операцията е генерирала нова разузнавателна информация за маршрутите, по които се извършва незаконният трафик на отпадъци и контролирани вещества по Монреалския протокол. В обучителната и оперативната част са участвали 114 митнически администрации, мрежата на Регионалните бюра за връзка по разузнаването на Световната митническа организация и осем международни партньорски организации.

Глобалните задържания са повече спрямо 2025 г.

Световната митническа организация отчита общо 575 задържания в рамките на DEMETER XII, което е увеличение с 40,6% спрямо предходната операция DEMETER XI през 2025 г. При международната акция са задържани 14 271 тона отпадъци, 102 тона вещества, разрушаващи озоновия слой, и 51,4 тона оборудване, съдържащо или използващо такива вещества.

Електронните и пластмасовите отпадъци са сред най-често установяваните категории. Организацията отчита и увеличаване на задържанията на текстилни отпадъци спрямо 2025 г., което според нея показва разширяване на незаконния трафик на отпадъци въпреки затегнатите международни правила.

Източници: bntnews.bg