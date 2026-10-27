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Разследват смъртта на 10-годишното дете в „Пирогов“

Разследват смъртта на 10-годишното дете в „Пирогов“

27 Октомври, 2026 06:43 682 4

  • пирогов-
  • починало дете-
  • разследване-
  • прокуратура-
  • здравно министерство

Прокуратурата проверява дали смъртта е причинена от незнание или немарливо изпълнение на медицинска дейност. Здравното министерство също е разпоредило проверка

Разследват смъртта на 10-годишното дете в „Пирогов“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Продължава разследването на смъртта на 10-годишно дете в болница „Пирогов“. Досъдебното производство е за причиняване на смърт вследствие на незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност. Към момента няма установена вина на медицински лица.

Инцидентът е станал на 24 октомври. Детето е паднало от стълба на селскостопанска машина и е било транспортирано от Етрополе до София. Родителите твърдят, че то е било в съзнание до пристигането си в „Пирогов“, както и че медицинският екип не му е обърнал внимание и е имало повече от два часа чакане до приемането му.

От болницата заявиха, че са приложени всички спешни протоколи и медицински мерки за спасяването на детето. Позицията на лечебното заведение е, че „травмите му са били несъвместими със живота“. Това е версията на „Пирогов“, докато твърденията на родителите за забавяне и липса на внимание предстои да бъдат проверени в рамките на разследването.

Проверка и от здравното министерство

Здравното министерство е започнало отделна проверка по случая. Тя трябва да изясни обстоятелствата около оказаната медицинска помощ и се извършва паралелно с наказателното разследване.

Предстои компетентните органи да установят последователността на действията след транспортирането на детето от Етрополе до София, както и причините за смъртта. До приключването на проверките твърденията на семейството и позицията на болницата остават различни версии по случая.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2 часа чакане за дете?

    10 0 Отговор
    Закривай! Това не е здравеопазване!

    Коментиран от #2

    06:56 27.10.2026

  • 2 Лекар

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "2 часа чакане за дете?":

    И ние сме хора, всепак...Кафето и раздумките са по важни от пациентите.

    07:03 27.10.2026

  • 3 Ами сега

    1 0 Отговор
    Ива Михайлова веднага я приеха и почнаха изследвания и лечение без да има осигуровки. Българските деца кучета ги яли

    Коментиран от #4

    07:30 27.10.2026

  • 4 Тази мома

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ами сега":

    Даже не е и за болнично лечение.Истината е , че страшно дълго се чака навсякъде , Пирогов не прави изключение.

    07:45 27.10.2026