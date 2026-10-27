Разследват смъртта на 10-годишното дете в „Пирогов“

Продължава разследването на смъртта на 10-годишно дете в болница „Пирогов“. Досъдебното производство е за причиняване на смърт вследствие на незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност. Към момента няма установена вина на медицински лица.

Инцидентът е станал на 24 октомври. Детето е паднало от стълба на селскостопанска машина и е било транспортирано от Етрополе до София. Родителите твърдят, че то е било в съзнание до пристигането си в „Пирогов“, както и че медицинският екип не му е обърнал внимание и е имало повече от два часа чакане до приемането му.

От болницата заявиха, че са приложени всички спешни протоколи и медицински мерки за спасяването на детето. Позицията на лечебното заведение е, че „травмите му са били несъвместими със живота“. Това е версията на „Пирогов“, докато твърденията на родителите за забавяне и липса на внимание предстои да бъдат проверени в рамките на разследването.

Проверка и от здравното министерство

Здравното министерство е започнало отделна проверка по случая. Тя трябва да изясни обстоятелствата около оказаната медицинска помощ и се извършва паралелно с наказателното разследване.

Предстои компетентните органи да установят последователността на действията след транспортирането на детето от Етрополе до София, както и причините за смъртта. До приключването на проверките твърденията на семейството и позицията на болницата остават различни версии по случая.

Източници: bntnews.bg