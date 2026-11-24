Porsche е подала патент за необичайна аеродинамична система, която използва подвижни перки, за да подпомага автомобила при завиване. Елементите се разгъват от предния капак и от зоната около задното стъкло, след което се завъртат спрямо въздушния поток. Целта е да се създаде странична сила, която да насочва купето в завоя, вместо аеродинамиката да го притиска единствено вертикално към пътя.

В патента се посочва, че системата може да осигури „увеличен потенциал за странично ускорение при високи скорости и стабилизиращи възможности отвъд тези на електронната програма за стабилност“. При влизане в завой големите плоскости се изправят в насрещния въздушен поток. Така те не създават само притискаща сила, каквато генерират традиционните спойлери и дифузьори, а въздействат странично върху автомобила. Идеята наподобява работата на рул на лодка, който променя посоката чрез взаимодействие с водата.

Разполагането на елементи в предната и задната част трябва да позволи по-добър баланс между двата моста. Според описанието предните и задните перки могат да се управляват независимо, така че да се влияе върху поведението на автомобила при недозавиване или нестабилност на задната ос. Porsche предвижда системата да подпомага и ограничаването на накланянето на купето под действието на страничните сили.

Свързана патентна заявка с номер DE102025119020A1 описва отделно подвижни въздуховоди, които преминават между прибрано и разгънато положение. Тяхната задача е да променят подемната сила или притискането към пътя.

Концепцията има и очевидни ограничения. Перките около задното стъкло трябва да бъдат достатъчно големи, за да имат осезаем ефект, но това може да попречи на видимостта през огледалата. Porsche вече разглежда и друга конструкция с разделено задно крило, при която отвор между двете половини оставя част от задното поле на видимост свободно.

Страничният вятър е вторият сериозен въпрос. Елемент, който умишлено улавя въздуха в завой, може да реагира по сходен начин и на внезапен порив по права отсечка. В такъв случай перката би могла да действа като платно и да измести автомобила от траекторията му. Самият патент насочва към употреба на затворени писти.