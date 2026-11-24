МВР проверява служители за евентуално прикриване на доказателства по знакови убийства, останали неразкрити през годините. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев, който отказа да посочи колко са проверяваните служители и по кои конкретни престъпления се работи.

По думите му информацията е чувствителна и преждевременното ѝ огласяване може да попречи на разследванията или да създаде риск от нови престъпления. Демерджиев увери, че след приключването на проверките резултатите ще бъдат оповестени, а при установени нарушения ще бъде потърсена отговорност.

„Не са малко тези случаи“, заяви вътрешният министър.

Той допълни, че съмненията за възпрепятстване на разследванията не се ограничават само до полицаи. Според Демерджиев по някои случаи се очертават и други лица, които може да са носили отговорност престъпленията да не бъдат разкрити. Тези твърдения подлежат на проверка и към момента не са представени конкретни имена или окончателни заключения.

Проверяват и действията на полицаи при сигнал за шум

Министърът коментира и проверката по случай с 18-годишна жена, при който полицаи са били изпратени след сигнал за силен шум. Служител на „Гранична полиция“ е отстранен от длъжност, а срещу него е започнала дисциплинарна проверка. Демерджиев заяви, че има основания тя да приключи с дисциплинарно уволнение.

Паралелни проверки се извършват в Столичната дирекция на вътрешните работи и в дирекция „Вътрешна сигурност“. Установява се защо сигналът не е бил посетен по-рано и какви действия са предприели полицаите при пристигането си на адреса. По данни на министъра четирите налични патрула са били ангажирани с други местопроизшествия.

Демерджиев посочи, че за влизане в жилище през нощта трябва да има ясни данни за извършено тежко престъпление. По думите му към момента няма данни служителите да са разполагали с такава информация. Той заяви, че при установени нарушения ще бъде понесена отговорност.

Продължават акциите срещу фалшиви ТЕЛК решения

Вътрешният министър съобщи, че операциите срещу издаването на фалшиви решения на ТЕЛК ще продължат. Последната акция е проведена в три области, като сред задържаните има и лекари.

Демерджиев определи операцията като част от по-мащабни действия срещу злоупотреби с публични средства. Той отправи критики към прокуратурата заради твърденията, че схемите са били известни от години, но не са били разбити по-рано.

Министърът заяви още, че информацията за предполагаема връзка между служител на МВР и задържан по разследване за изнасилване не е потвърдена. Проверките по този сигнал продължават, а при установяване на такава връзка той обеща „безкомпромисни“ действия.

Източници: btvnovinite.bg