Пловдивският окръжен съд остави в ареста 28-годишния Иван Иванов, обвинен в умишленото убийство на двумесечния си син в село Желязно. Съдът отказа да замени мярката „задържане под стража“ с домашен арест, тъй като не са настъпили обстоятелства, които да налагат промяната, съобщи БТА.

Делото продължи с изслушване на вещи лица и приемане на няколко експертизи – тройна съдебнопсихиатрична и психологична, съдебномедицинска и видеотехническа.

Експертизата установила алкохолна зависимост

Според заключението на психиатричната и психологичната експертиза Иванов е бил под въздействието на алкохол по време на деянието. Експертите са установили, че той често е злоупотребявал със спиртни напитки и има алкохолна зависимост, но не страда от психично заболяване.

По време на разговорите с вещите лица обвиняемият многократно заявил, че не помни случилото се и не си спомня да е извършил престъплението.

Назначена е нова експертиза

„Показа достатъчно добър капацитет да се грижи за собствения си интерес. Категорично отрича действия, които могат да го уличат в нещо нередно. Няма емоционално преживяване на скръб. Затруднен е да дефинира чувство за вина“, посочиха експертите.

В хода на заседанието страните са се съгласили, че делото все още не е изяснено напълно. Затова съдът е назначил допълнителна дактилоскопна експертиза на иззетите апликатори от бутилки с алкохол, приобщени като доказателства.

Иван Иванов е обвинен, че на 26 февруари 2026 г. в село Желязно, Пловдивско, умишлено е умъртвил двумесечния си син, който се намирал в безпомощно състояние. Сигналът за починалото дете е подаден на телефон 112 около обяд. На място са пристигнали полицейски служители и медицински екип, които са констатирали смъртта.

Съдебномедицинското изследване е установило травми по главата и ребрата, както и кръвонасядания по лицето. Разследването и съдебното производство продължават.