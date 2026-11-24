Бившият маркетинг директор на Левски Виктор Викторов се очаква да се присъедини към новия управленски екип на Ботев Пловдив, който се подготвя около бизнесмена Мило Борисов. За възможното му назначение все още няма официално потвърждение от пловдивския клуб.

Информацията за бъдещето на Викторов беше разпространена от Sportal, след като той напусна Левски след близо четири години работа на „Герена“.

„Тръгвам си с високо вдигната глава, с чисто сърце и с огромна гордост от всичко, което постигнахме заедно“, заяви Викторов в обръщение към привържениците.

Очаква се Викторов да работи заедно с Красимир Петров и Георги Коруджиев. Петров беше главен скаут на Левски, а Коруджиев също беше част от спортния екип на клуба. Двамата напуснаха „Герена“ през ноември.

Петров и Коруджиев бяха сред хората, работили по изграждането на състава, с който Левски прекъсна 14-годишната хегемония на Лудогорец. Така в Ботев Пловдив може да се събере група от ръководители с общ опит от работата в столичния клуб.

Мило Борисов потвърди пред Българското национално радио, че се водят разговори за евентуалното придобиване на Ботев Пловдив. По думите му обаче към този момент няма конкретно развитие или официално споразумение.

На 24 ноември Борисов е провел среща на стадион „Христо Ботев“ с представители на сдруженията, които държат мажоритарния пакет акции, съобщи „Пловдив онлайн“. Нито една от страните не е обявила финализирана сделка. На терена Ботев Пловдив заема петото място в Първа лига с 24 точки от 15 мача. Отборът е записал 7 победи, 3 равенства и 5 загуби.