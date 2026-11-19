Жители на столичния квартал „Сухата река“ твърдят, че от края на май са подложени на тормоз от свой съсед. По думите им от апартамента се чуват викове и блъскане както през деня, така и през нощта.

Сигналът е подаден до предаването „Здравей, България“ заедно с видео, което съседите са нарекли „Апартаментът на ужасите“. Те твърдят, че младият мъж периодично е приеман в болница, но след кратко лечение е освобождаван.

„От 3 месеца не е излизал и не може да изразходва енергия“, казва Николай.

Той разказва, че наскоро е прекарал четири часа в апартамента, опитвайки се да изведе мъжа и да го заведе на лекар, но той отказал. По думите на съседите мъжът живее с майка си и баба си, а баща му е в САЩ и се опитва да се върне в България.

Домоуправителят заявява, че полицията е викана десетки пъти. Той е бил извикан в Пето районно управление, където е дал показания. Това са направили и още четирима съседи.

Жителите са подали сигнал и до Софийската районна прокуратура. В публикуваната информация не се посочва какви действия са предприети от полицията или прокуратурата по случая.