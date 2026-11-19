68 пътни знака са демонтирани и откраднати от новоремонтирания път между селата Ахматово и Поповица в община Садово. По случая работи полицията, но засега няма установени извършители, съобщава БНТ.

Липсващите табели са били поставени по ремонтираното трасе. Без всички необходими знаци пътят не може да бъде одобрен от приемателна комисия. Затова строителната фирма е закупила и поставила нова партида.

За да не бъде извършена нова кражба, полицията е осигурила охрана на пътя. По данни на кметството неизвестните засега извършители са рязали коловете или са измъквали стълбовете заедно с бетона. Повечето местни жители не са разбрали за липсващите знаци.

Кметовете настояват за бдителност

„Неприемливо е за нас по този начин някой да си набавя блага за собствена нужда. Тоест е чиста кражба на общинско или държавно имущество“, заяви кметът на община Садово Димитър Здравков.

Той посочи, че след приемането на обекта пътят и съоръженията по него ще преминат към общината, която ще отговаря за поддръжката им.

Кметът на Ахматово Йордан Йорданов каза, че металните колове са стоманени, с диаметър 60 милиметра, и могат да бъдат използвани за различни цели.

Стойността на един знак е около 60 евро, а общата загуба не надхвърля 4000 евро. Според местната власт обаче по-същественият проблем е свързан с безопасността, тъй като липсващата сигнализация създава предпоставки за пътни произшествия.