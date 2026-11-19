Софийският окръжен съд разглежда искането на прокуратурата за най-тежката мярка за неотклонение спрямо граничния полицай, обвиняем за смъртта на 18-годишно момиче при катастрофа в Драгоман.

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол. Той е задържан с прокурорско постановление за срок до 72 часа, а прокуратурата настоява да остане в ареста.

Как се стигна до делото за мярката

Инцидентът е станал около 4:05 часа на 15 ноември. По данни на прокуратурата автомобил „Мерцедес“, управляван от обвиняемия, е блъснал 18-годишното момиче в Драгоман. Пострадалата е била транспортирана в столична болница, но по-късно е починала.

При проверката на водача е отчетена концентрация от 1,63 промила алкохол в издишания въздух. Обвиняемият е служител на ГКПП „Калотина“ при Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман, но по време на инцидента не е бил на работа.

Разследването продължава

По досъдебното производство са разпитани свидетели и са иззети записи от камерите за видеонаблюдение в района. Назначени са съдебномедицинска и химическа експертиза, които трябва да изяснят обстоятелствата около катастрофата.

Срещу служителя е образувано и дисциплинарно производство. Директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ Антон Златанов заяви, че „служителят на МВР ще бъде уволнен“.

Решението на Софийския окръжен съд ще определи дали обвиняемият ще остане в ареста по време на досъдебното производство. До произнасянето му той се ползва с презумпцията за невиновност.

Източници: dnes.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg