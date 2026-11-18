Жена е задържана в София с над 5 килограма амфетамини. Наркотикът е открит в столичен квартал, чийто точен адрес не се посочва.

По случая се извършват процесуално-следствени действия. Към момента не са съобщени самоличността на задържаната, точната маса на иззетото вещество, повдигнати обвинения или поисканата от прокуратурата мярка за неотклонение.

Очаква се допълнителна информация от МВР за обстоятелствата около задържането и хода на разследването.

Източници: bntnews.bg