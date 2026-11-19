11-годишно момче е било пребито от свои съученици в берковското село Замфирово. По твърдения на семейството нападението е станало във вторник, 17 ноември, след края на учебните занятия.

Близките разказват, че три деца са преследвали момчето около три часа, преди да го настигнат на поляна извън селото. По думите на бабата Татяна Тодорова конфликтът започнал, след като по детето били хвърляни камъчета.

„Подгонили са го и са хвърляли камъчета по него. Той отвърнал“, разказва Тодорова пред NOVA.

Семейството твърди, че момчето е било съборено, съблечено и удряно с дървени пръти, метална тръба и бокс. Близките са заявили, че по тялото му има множество синини, а един от предните му зъби се клати. Те посочват и че са извадили медицинско удостоверение.

Според бабата побоят е спрял след намесата на друго 9-годишно дете, което казало на нападателите, че майката на момчето идва. Майката заявява, че синът ѝ е травмиран и отказва да се върне в училище. Тя обмисля да го премести в друго училище в Берковица.

Предстои проверка по случая

По случая е свикан координационен съвет. По информация на NOVA социалните служби са разговаряли с всички деца, свързани със случая, а с тях предстои да работи психолог.

Проверката трябва да изясни точните обстоятелства около инцидента и да определи какви допълнителни мерки ще бъдат предприети. Към момента няма публично съобщени данни за повдигнати обвинения или за окончателни изводи от разследването.

Източници: nova.bg, 24chasa.bg, eurocom.bg