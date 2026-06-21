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Шофьор от Берковица е задържан, след като катастрофирал и избягал

Шофьор от Берковица е задържан, след като катастрофирал и избягал

21 Юни, 2026 17:04 841 6

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В 20:22 часа в Районното управление на МВР в Берковица бил получен сигнал за съборена от микробус оградна мрежа на улица „Пролет“ в града

Шофьор от Берковица е задържан, след като катастрофирал и избягал - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 49 години от Берковица е задържан, след като направил транспортно произшествие с материални щети, избягал от мястото, а и управлявал автомобил след употреба на голямо количество алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана, цитирана от БТА.

В 20:22 часа в Районното управление на МВР в Берковица бил получен сигнал за съборена от микробус оградна мрежа на улица „Пролет“ в града. При посещение на мястото полицаите не открили автомобила и неговия шофьор, но по описание на очевидци той бил намерен малко по-късно в ромския квартал „Раковица“ в Берковица.

При проверка било установено, че зад волана на микробус „Форд транзит“ е бил мъж на 49 г., който управлявал с концентрация на алкохол в издишания въздух 1,63 промила, при пределно допустима граница от 0,50 промила.

Нарушителят е отведен в Центъра за спешна медицинска помощ в Берковица, където е дал кръв за изследване, а след това е задържан. Отнето му е свидетелството за управление на автомобил, а номерата на микробуса на свалени и той е дерегистриран. Автомобилът не е иззет, тъй като не е собственост на управлявалия го мъж.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че от началото на годината в региона от пияни и дрогирани шофьори са иззети десет автомобила, а през 2025 година – 46 автомобила. До изземване се стига, ако шофьорът управлява собствен автомобил с концентрация на алкохол в издишания въздух над 1,20 промила или ако е употребил наркотици. Шофьори, направили същото нарушение, но не със собствен автомобил, ще трябва да платят неговата стойност след направена оценъчна експертиза.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Берковският квартал „Раковица“ е резерват за наследниците на Аспаруховата орда.

    17:15 21.06.2026

  • 2 Изводът

    9 0 Отговор
    Големи ,,бързаци" са били ченгелите щом се събудили из храсталаците-заспали и успели да догонят бягащият освен ако не бил на литър и си е петлаел краката:)))

    17:16 21.06.2026

  • 3 МПС

    0 0 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    17:31 21.06.2026

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 1 Отговор
    Кой е този плод, от който се прави компот от череши? Докато умували катаджиите над гатанката, нова гатанка се наложило да решават - какъв е този, който карайки пиян, се натресъл в ограда, избягал и накрая се прибрал в ромската махала?

    17:36 21.06.2026

  • 5 Това е

    1 0 Отговор
    тъмнозелен екземпляр.

    18:22 21.06.2026

  • 6 Ххх

    0 0 Отговор
    Веднага да бъде кастриран гнусния мммангал

    18:50 21.06.2026