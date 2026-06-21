Шофьор от Берковица е задържан, след като катастрофирал и избягал

Мъж на 49 години от Берковица е задържан, след като направил транспортно произшествие с материални щети, избягал от мястото, а и управлявал автомобил след употреба на голямо количество алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана, цитирана от БТА.

В 20:22 часа в Районното управление на МВР в Берковица бил получен сигнал за съборена от микробус оградна мрежа на улица „Пролет“ в града. При посещение на мястото полицаите не открили автомобила и неговия шофьор, но по описание на очевидци той бил намерен малко по-късно в ромския квартал „Раковица“ в Берковица.

При проверка било установено, че зад волана на микробус „Форд транзит“ е бил мъж на 49 г., който управлявал с концентрация на алкохол в издишания въздух 1,63 промила, при пределно допустима граница от 0,50 промила.

Нарушителят е отведен в Центъра за спешна медицинска помощ в Берковица, където е дал кръв за изследване, а след това е задържан. Отнето му е свидетелството за управление на автомобил, а номерата на микробуса на свалени и той е дерегистриран. Автомобилът не е иззет, тъй като не е собственост на управлявалия го мъж.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че от началото на годината в региона от пияни и дрогирани шофьори са иззети десет автомобила, а през 2025 година – 46 автомобила. До изземване се стига, ако шофьорът управлява собствен автомобил с концентрация на алкохол в издишания въздух над 1,20 промила или ако е употребил наркотици. Шофьори, направили същото нарушение, но не със собствен автомобил, ще трябва да платят неговата стойност след направена оценъчна експертиза.