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Шофьор с положителна проба за кокаин след катастрофа на Петрохан
  Тема: Трафик

Шофьор с положителна проба за кокаин след катастрофа на Петрохан

2 Ноември, 2026 14:18 467 2

  • проход петрохан-
  • катастрофа-
  • кокаин-
  • мвр-
  • берковица

Полевият тест е направен след сблъсък между два автомобила над село Бързия

Шофьор с положителна проба за кокаин след катастрофа на Петрохан - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Шофьор е задържан за 24 часа след катастрофа, която временно затрудни движението през прохода Петрохан. Полевата проба за наркотици на единия от водачите е реагирала положително за кокаин, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. Резултатът от кръвното изследване все още не е посочен.

Пътният инцидент е станал на 1 ноември около 14:10 часа над село Бързия, община Берковица. Сблъскали са се два автомобила, управлявани от 55-годишен мъж от село Покрайна, община Видин, и 59-годишен жител на село Церковски, община Карнобат. Заради катастрофата движението през прохода е било пропускано само в едната лента.

Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни. При теста за наркотични вещества на 55-годишния шофьор е отчетена реакция за кокаин. Той е бил откаран в болница в Монтана, където е дал кръвна проба за изследване. След медицинския преглед е задържан в Районното управление на МВР в Берковица.

Останалите пътници в двата автомобила също са транспортирани до болница в Монтана. Там са установени различни травми. Данни за тежестта на нараняванията не са посочени.

По случая е образувано досъдебно производство. Предстои резултатът от кръвната проба да бъде приобщен към разследването, което трябва да изясни причините и обстоятелствата около катастрофата.


Монтана / България
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  • 1 честен ционист

    1 9 Отговор
    Сбъркали са бялата субстанция по зъбите с кокаин..

    14:19 02.11.2026

  • 2 Георги

    2 0 Отговор
    там покрай петрохан е добре и гънките да им се проверяват

    14:24 02.11.2026