Шофьор с положителна проба за кокаин след катастрофа на Петрохан

Шофьор е задържан за 24 часа след катастрофа, която временно затрудни движението през прохода Петрохан. Полевата проба за наркотици на единия от водачите е реагирала положително за кокаин, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. Резултатът от кръвното изследване все още не е посочен.

Пътният инцидент е станал на 1 ноември около 14:10 часа над село Бързия, община Берковица. Сблъскали са се два автомобила, управлявани от 55-годишен мъж от село Покрайна, община Видин, и 59-годишен жител на село Церковски, община Карнобат. Заради катастрофата движението през прохода е било пропускано само в едната лента.

Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни. При теста за наркотични вещества на 55-годишния шофьор е отчетена реакция за кокаин. Той е бил откаран в болница в Монтана, където е дал кръвна проба за изследване. След медицинския преглед е задържан в Районното управление на МВР в Берковица.

Останалите пътници в двата автомобила също са транспортирани до болница в Монтана. Там са установени различни травми. Данни за тежестта на нараняванията не са посочени.

По случая е образувано досъдебно производство. Предстои резултатът от кръвната проба да бъде приобщен към разследването, което трябва да изясни причините и обстоятелствата около катастрофата.