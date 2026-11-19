Районният съд в Берковица остави в ареста осъждан мъж, обвинен в закана с убийство и причиняване на телесни повреди на жена и двете им деца в село Долно Озирово, община Вършец. Решението е постановено по искане на Районната прокуратура в Монтана.

Според прокуратурата на 17 ноември обвиняемият М.И. отправил закана за убийство към жената, с която живеел на семейни начала. Заканата породила основателен страх у нея. По делото са събрани данни и че той я е ударил с юмрук в главата.

Разследването сочи още, че ден по-рано мъжът е упражнил физическо насилие спрямо дъщеря си, като я е ударил с мобилен телефон в главата. Според прокуратурата са установени данни и за причинени телесни повреди на сина му.

„Деянията, за които М.И. е привлечен като обвиняем, са наказуеми с лишаване от свобода“, посочва прокуратурата.

Първоначалният сигнал е подаден в полицията на 17 ноември около 7:30 часа. При посещението на адреса служителите са установили мъжа, жената и децата. Те са били прегледани от екип на ФСМП – Вършец. В бюлетина на Областната дирекция на МВР – Монтана е посочено, че при прегледа не са установени следи от причинено насилие.

Мъжът е бил задържан първоначално за 24 часа, а след това е привлечен като обвиняем за четири престъпления, извършени в условията на домашно насилие. От справката за съдимост е видно, че той е осъждан.

В съобщението си прокуратурата посочва, че по досъдебното производство са извършени множество процесуално-следствени действия. Разследването продължава.

Източници: konkurent.bg, telegraph.bg