30-годишният състезател по американски футбол Костадин Филчев е починал след побой в магазин в София. Той е бил част от отбора Sofia Bears.

Нападението е извършено на 13 ноември в търговски обект в столичния квартал „Младост 4“. За умишленото убийство е обвинен 31-годишен мъж.

Според прокуратурата обвиняемият е нанесъл на Филчев множество силни удари с ръце в областта на главата и лицето. В резултат на побоя 30-годишният мъж е починал.

Обвиняемият остава в ареста

На 14 ноември мъжът е привлечен към наказателна отговорност за умишлено убийство и е задържан за 72 часа. След това съдът го е оставил в ареста.

На 16 ноември съдът е приел, че „има достатъчно доказателства, от които може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението“. Според съдебния състав съществува и реална опасност той да извърши друго престъпление.

Затова е наложена най-тежката мярка за неотклонение – постоянен арест. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд. При подадена жалба делото ще бъде разгледано на 24 ноември.

Филчев е бил част от Sofia Bears

От Sofia Bears са съобщили за смъртта на младия спортист в понеделник. От клуба са заявили, че той ще остане в спомените на всички, които са го познавали и са споделяли терена с него.

Източници: novini.bg