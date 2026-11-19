СДВР разследва сигнал за насилие над 15-годишно момиче след публикувани видеоклипове, на които според полицията се виждат блудствени действия. Кадрите са били разпространявани в чат приложение, а столичната полиция се е самосезирала по случая.

Всички лица, които се виждат във видеоклиповете, са установени и разпитани заедно с родителите им. Сред тях има непълнолетни. Материалите са докладвани на прокуратурата, а по случая е образувано досъдебно производство.

„Всички хора от клипа са установени“, заяви главен инспектор Стефан Попов, началник на сектор „Детска престъпност и криминален контингент“ в СДВР.

Момичето също е установено и разпитано. На него е осигурен психолог, като полицията заявява, че предприема действия да не бъде допълнително виктимизирано.

„Това са компания, има сред тях непълнолетни, които извършват блудствени действия с непълнолетно момиче“, каза Попов. Той допусна, че публикуването на клиповете може да е било насочено към придобиване на популярност от хората, които са ги разпространили.

Към момента няма публично съобщение за повдигнати обвинения или за наложени мерки спрямо установените лица. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

Източници: bntnews.bg