42-годишен мъж е получил порезна рана на дясната длан при инцидент с нож в Стара Загора. По данни на пострадалия той е бил нападнат от 48-годишната жена, с която живее на семейни начала.

Сигналът е подаден на 19 ноември в Първо районно управление – Стара Загора. Мъжът е заявил, че случилото се е станало между 21:00 и 22:00 ч. на 18 ноември.

По негови данни жената го е нападнала с нож. В опит да се предпази той хванал острието с ръка и получил порезна рана на дясната длан. На този етап няма съобщение за други пострадали или за задържане на жената.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 131, ал. 1, т. 5а, във връзка с чл. 130, ал. 1 от Наказателния кодекс. Разследването продължава, като обстоятелствата около инцидента се изясняват.

„Работата по случая продължава“, съобщават от ОДМВР – Стара Загора.

До приключване на разследването няма данни за повдигнато обвинение. Жената се посочва като предполагаем извършител единствено въз основа на заявеното от пострадалия.

Източници: dariknews.bg