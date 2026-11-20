ФИА ще започне поетапно да въвежда постоянни стюарди във Формула 1 от сезон 2027. Първоначално ще бъде назначена малка група служители на пълен работен ден, а програмата трябва да бъде разширена през 2028 година.

Дългосрочната цел е да бъде създаден департамент от между 12 и 15 постоянни стюарди. Впоследствие той ще може да подпомага и други шампионати с едноместни автомобили под егидата на Международната автомобилна федерация.

Стюардите във Формула 1 разглеждат инцидентите на пистата и прилагат спортните регулации. Техните решения често стават повод за недоволство от страна на отбори, пилоти и фенове, особено когато става дума за наказания или различно тълкуване на сходни ситуации.

Настоящите стюарди на непълен работен ден ще продължат да изпълняват функциите си заедно с новите постоянни служители. ФИА ще запази и практиката да назначава пилоти-стюарди. Това са бивши състезатели, които участват във всяко състезание и допринасят с практическия си опит от пистата.

Според ФИА новата структура трябва да осигури по-голяма последователност при вземането на решения. Постоянните стюарди ще могат да проследяват повтарящи се казуси, да откриват области, в които правилата се нуждаят от допълнителни разяснения, и да подпомагат бъдещи промени в регулациите.

Те ще имат роля и в обучението на следващото поколение официални лица на федерацията. По този начин ФИА очаква да изгради по-устойчив модел за подготовка и прилагане на правилата в различните си шампионати.

„Тази поредна значителна инвестиция в дейността на ФИА по съдийството отразява нашата отдаденост към постигането на най-високи стандарти при вземането на решения, справедливостта и почтеността в моторните спортове“, заяви президентът на федерацията Мохамед Бен Сулайем.

Първата фаза ще започне през 2027 година, а разширяването на департамента е планирано за 2028-а и следващите сезони.