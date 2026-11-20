Софийският градски съд оправда бившия министър на околната среда и водите Нено Димов по делото за водната криза в Перник през 2019 г. Димов беше подсъдим за умишлена безстопанственост в особено големи размери във връзка с кризата, довела до въвеждането на воден режим в града.

Присъдата не е окончателна. Прокуратурата ще я протестира пред Софийския апелативен съд.

„Смятам решението за неправилно, ще обжалвам пред апелативния съд“, заяви прокурор Ангел Кънев.

След произнасянето на съда Нено Димов каза, че в нито един момент не се е чувствал притеснен. Той посочи, че по време на престоя си в ареста и под домашен арест е написал книга.

Делото може да продължи пред още две инстанции

„В нито един момент не съм се чувствал притеснен. За престоя ми в ареста и под домашен арест написах една книга. Ще коментирам след крайното решение на съда“, каза Нено Димов.

Оправдателното решение може да бъде проверено от Софийския апелативен съд, а след това и от Върховния касационен съд. Това означава, че съдебният процес все още не е приключил окончателно.

В същия ден съдията по делото Красимир Комсалов беше избран от Народното събрание за член на новия състав на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.