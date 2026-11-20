Софийският градски съд оправда бившия министър на околната среда и водите Нено Димов по делото за водната криза в Перник през 2019 г. Димов беше подсъдим за умишлена безстопанственост в особено големи размери във връзка с кризата, довела до въвеждането на воден режим в града.
Присъдата не е окончателна. Прокуратурата ще я протестира пред Софийския апелативен съд.„Смятам решението за неправилно, ще обжалвам пред апелативния съд“, заяви прокурор Ангел Кънев.
След произнасянето на съда Нено Димов каза, че в нито един момент не се е чувствал притеснен. Той посочи, че по време на престоя си в ареста и под домашен арест е написал книга.„В нито един момент не съм се чувствал притеснен. За престоя ми в ареста и под домашен арест написах една книга. Ще коментирам след крайното решение на съда“, каза Нено Димов.
Делото може да продължи пред още две инстанции
Оправдателното решение може да бъде проверено от Софийския апелативен съд, а след това и от Върховния касационен съд. Това означава, че съдебният процес все още не е приключил окончателно.
В същия ден съдията по делото Красимир Комсалов беше избран от Народното събрание за член на новия състав на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.
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