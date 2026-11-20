14-годишно дете почина след падане от електрическа тротинетка на пътя между Дулово и село Черковна. Инцидентът е станал на 16 ноември около 14:00 часа. По време на движението детето управлявало тротинетката, на която се возило и друго дете. И двете били без предпазни каски.

По данни на Районната прокуратура в Силистра водачът загубил контрол над превозното средство и двете деца паднали на пътното платно. 14-годишното дете получило черепно-мозъчна травма и било настанено в болницата в Силистра, където било поставено в медикаментозна кома.

То е починало на 20 ноември. Другото дете е пострадало леко и след медицински преглед е освободено за домашно лечение.

Прокуратурата разследва инцидента

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на тежка телесна повреда по непредпазливост при извършване на дейност, представляваща източник на повишена опасност. Наказателното производство е по чл. 134, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс.

Назначени са съдебномедицинска и други експертизи, които трябва да изяснят фактическата обстановка и обстоятелствата, довели до фаталния инцидент. От прокуратурата посочват:

„Работата по случая тече интензивно под ръководството и надзора на Районна прокуратура-Силистра.“

След изготвянето на експертизите материалите по досъдебното производство ще бъдат изпратени на Окръжната прокуратура в Силистра по компетентност.