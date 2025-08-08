8 август 1963 г. Големият влаков обир

На 8 август 1963 г. е извършен т. нар. „Голям влаков обир” във Великобритания. От пощенски влак по линията Глазгоу-Лондон са откраднати 2,6 млн. паунда. Идеята за обира основният организатор Брус Ричард Рейнолдс получава в затвора от съкилийник.

След като излиза от затвора, обсъжда плана със свои съучастници, известни като Югозападната банда. За своя дясна ръка Рейнолдс избира изискания Дъглас Гордън Гууди - добре облечен лондонски фризьор и крадец, който е известен в криминалните среди със своя кураж и с хладнокръвието си.

Но бандата на Рейнолдс не разполага с достатъчно хора, за да извърши удар от подобна величина. Затова привличат и бившия боксьор Роналд Бъстър Едуардс, тогава лидер на Югоизточната банда и собственик на клуб по бокс. Той е близък приятел на Рейнолдс и Гууди. Ключова фигура в изпълнението на плана става и букмейкърът Чарлз Фредерик Уилсън. Той е доверен партньор на Рейнолдс. Четвъртият участник Роналд Бигс не участва в обмислянето на обира и в действителност има съвсем малка роля в него. Бигс е дребен престъпник още от младежките си години. Бигс влиза в заверата, след като Рейнолдс му споменава, че ако участва в един замислен удар, неговият дял ще е 40 000 лири. Именно Бигс намира Питър, който може да кара дизелови локомотиви.

Пощенският влак Глазгоу-Лондон се състои от 12 вагона. В първите два след дизеловия локомотив са превозвани пари от най-различни банки в Шотландия. Благодарение на връзките с подземния свят са установени разписанието на пощенския влак по дати и часове, както и броят на служителите във влака. Тази информация Рейнолдс получава от свой вътрешен човек, ирландец, който никога не е разкрит. Установено е, че най-много пари са превозвани след уикенда. Така е харесана датата 6 август, вторник.

Със задачата да спре влака на удобно място за разтоварване на чувалите, без да буди подозрение, се заема Роджър Джон Кордри, член на бандата на Бъстър Едуардс. Той е способен електротехник и специалист по влаковете.

Като най-доброто място за спиране е избран районът, известен като Лейтън Бъзард в Бедфордшир, където има два удобни семафора далеч от гари. Влакът трябва да премине там през нощта в 3.30 ч. На двата семафора Кордри решава да закрие зелената светлина с черна хартия, а с батерии и лампички на първия семафор да светне жълта светлина, а на втория - червена. Това ще принуди машинистът да премине разстоянието между тях на малка скорост и да закове пред втория семафор.

Планът изисква намирането на сигурно убежище. То трябвало да бъде изолиран имот в близост до железопътните линии, където да се съберат мъжете преди и след обира, и откъдето да могат да се разпръснат, без да се страхуват да бъдат забелязани. Избират порутената ферма Ледърслейд, намираща се в средата на малко фермерско селище, на около 45 км от мястото, планирано за обира.

Наемат адвокатска къща и фиктивен купувач, които да водят преговори със собствениците на фермата. Но фатално впоследствие се оказва, че не прикриват следите към себе си като подставени лица.

На 6 август всичките 13 души се събират във фермата. Докато чакат обаждането за тръгване на влака, пият бира, играят на карти и на Монополи. Малко преди полунощ Гууди пристига във фермата с лоша новина - парите нямало да бъдат изпратени в тази нощ. Налагало се да чакат.

Следващата нощ идва съобщение, че парите са повече от всеки друг път. Обличат военни униформи и имитират, че са част от излязло на учение военно подразделение.

Екипът се разделя и заема предварително определените си позиции, като навлича железничарски гащиризони. Прерязват телефонните жици на близката кутия за спешни обаждания, както и кабелите, които обслужват целия район.

Рейнолдс обявява, че влакът пристига и фалшивите светлини на семафорите са активирани. Три минути по-късно пощенският влак Глазгоу-Лондон намалява скоростта си и спира точно там, където мъжете чакат в тъмнината. Машинистът Дейв Уитби е първият човек, който се показва от кабината. Според правилата той се запътва към будката за спешни обаждания, за да получи инструкции. Едва констатира, че телефонът не работи, когато е хванат от бандитите и закопчан с белезници.

Бандитите подкарват влака. Стигайки на определеното място, машината е спряна. Бандата нахлува в пощенските вагони и завързва служителите. Седем от торбите с пари не са взети, защото колите им се напълват. Цялата операция трае 40 минути.

Преди зазоряване обирджиите влизат във фермата и разтоварват колите. Там чуват по радиото съобщение за обира.

Рейнолдс нарежда на Кордри и Уилсън да преброят и разделят парите. Оказва се, че са ограбили 2 631 784 лири. Всеки получил своя дял.

Полицията попада на фермата седмица след започналото разследване. Само ден след това е арестуван манипулаторът на семафорите Роджър Кордри. Съмнението върху него пада заради криминалното му минало и познанията за влаковете. В Лондон е арестуван Чарли Уилсън, полицията съобщава, че търси Брус Рейнолдс, Джими Уайт, Рой Джеймс и Бъстър Едуардс, за да ги разпита.

Два дни по-късно тя прибира Бигс и го закарва за разпит в Скотланд Ярд. В затвора Бедфорд той заварва Чарли Уилсън, Томи Уисби, Джим Хъси и Боб Уелч. След като сравняват историите си, те предполагат, че са посочени като съучастници на Рейнолдс от неизвестен предател. Оказало се обаче, че във фермата са намерени техни пръстови отпечатъци по бутилка кетчуп, по бирени шишета и няколко фигурки от играта Монополи.

Процесът започва на 20 януари 1964 г. в съда в Ейлсбъри. На 23 март съдът се оттегля и след два дни решава, че всички обвиняеми са виновни в конспирация за обир, а Том Уисби, Рой Джеймс, Чарли Уилсън, Джим Хъси и Гордън Гууди са намерени за виновни в обир, извършен с насилие.