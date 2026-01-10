Новини
Любопитно »
Дъщерята на Жени Живкова – Людмила, за пръв път показа най-новия член на фамилия Живкови (СНИМКА)

Дъщерята на Жени Живкова – Людмила, за пръв път показа най-новия член на фамилия Живкови (СНИМКА)

10 Януари, 2026 11:09 836 10

  • жени живкова-
  • людмила живкова-
  • дъщеря-
  • правнуче-
  • наследник

На уникалния кадър, заснет на Бъдни вечер, се вижда цялото женско ядро на фамилията

Дъщерята на Жени Живкова – Людмила, за пръв път показа най-новия член на фамилия Живкови (СНИМКА) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на Жени Живкова – Людмила, за пръв път показа най-новия член на фамилия Живкови. Правнучето на Людмила Живкова и праправнуче на Тато направи дебюта си в обществото на мило семейно събиране навръх коледните празници. Бебето, което се роди през пролетта, е плод на любовта на Людмила с половинката ѝ Владимир, пише flagman.bg.

На уникалния кадър, заснет на Бъдни вечер, се вижда цялото женско ядро на фамилията – гордата баба Жени, голямата ѝ щерка Людмила, която е гушнала детенцето си, по-малката ѝ дъщеря Андреа, племенницата ѝ Катерина Славкова, бившата ѝ снаха Силвия Панагонова, както и дъщерята на Силвия от предишната ѝ връзка със застреляния подземен бос Поли Пантев – Ралица. Името на момченцето все още не е обявено официално, но още с появата си то вече е определяно като новия наследник на най-известния български политически род.

Дъщерята на Жени Живкова – Людмила, за пръв път показа най-новия член на фамилия Живкови (СНИМКА)
Снимка: Инстаграм

Прави впечатление, че въпреки раздялата между вече покойния брат на Жени Живкова Тодор Славков и манекенката Силвия Панагонова отношенията между двете жени са останали повече от близки. Жени и Силвия продължават да се събират на важни семейни поводи и демонстрират единство, което рядко се вижда след подобни житейски обрати. За празниците в България се е прибрала и Катерина Славкова, която живее и учи в чужбина и по традиция стои далеч от публичността въпреки голямата фамилна тежест, която носи.

През септември Людмила трябваше да се омъжи за бащата на детето си – милионера Владимир, с когото живее в Лондон, но планираната пищна сватба беше отменена след неочакваната кончина на Тодор Славков. Синът на Людмила Живкова и брат на Жени беше намерен мъртъв на 21 юли в село Асен. Внукът на бившия Първи отне живота си, като се застреля със законно притежаван пистолет. Трагедията се случи на зловещата дата, съвпадаща с годишнината от смъртта на майка му Людмила и на вуйчо му Владимир Живков.

Вместо бляскава сватбена церемония край морето, на която бяха поканени близо 100 гости от 15 държави, а Жени Живкова лично уши булчинската рокля на дъщеря си, фамилията се изправи пред поредния си тежък удар. Сватбата бе отложена за неопределено време, а болката от загубата на Малък Тошко, както го наричаха приятелите му, все още е осезаема.

Щерката на Жени – Людмила Стефанова, живее в Лондон заедно със своя партньор Владимир – милионер с бизнес в САЩ и Великобритания, където прави успешна кариера. Тя е завършила престижния частен институт „Прат“ в Ню Йорк. След като взема и магистратура, остава известно време в САЩ, но впоследствие решава да прави кариера в Европа. Докато е в Америка, Людмила се запознава и с Владимир, който е брокер на луксозни недвижими имоти. Малко след това двамата се местят в Лондон. Людмила е част от екипа дизайнери на една от най-прочутите фирми за архитектура и интериор в Обединеното кралство. Макар да се е устроила във Великобритания, тя често се прибира и в родината. Избраникът ѝ Владимир е брокер на луксозни недвижими имоти, чийто пазар е в цял свят.

По-малката дъщеря на Жени Живкова – Андреа, е завършила специалност „Мода“ в институт „Марангони“ в Лондон, който е част от италианския „Марангони“. След това се връща в България и тръгва по стъпките на майка си.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тука па сме

    2 1 Отговор
    Все мъжки членове

    Коментиран от #2

    11:15 10.01.2026

  • 2 Да е живо и здраво внучето но....

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тука па сме":

    Как ще ги стигнем румънците?
    Румънците разстреляха комунистическият диктатор Чаушеску,
    а българите издигнаха в Правец паметник на комунистическият диктатор Живков...
    Въпреки Законът за обявяване комунистическия режим в България за престъпен е действащ закон на Република България, приет от XXXVIII народно събрание на 26 април 2000 г. и обнародван в Държавен вестник, брой № 37 от 5 май 2000 г.

    Коментиран от #3, #7

    11:24 10.01.2026

  • 3 Защото

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Да е живо и здраво внучето но....":

    В България не е имало "Комунистически режим", това е разговорно понятие, все едно борба с "Глобалното затопляне". Няма такова, но едни се борят и взимат пари.

    11:27 10.01.2026

  • 4 А50

    1 1 Отговор
    Всички в черно, тия да не са на погребение

    11:27 10.01.2026

  • 5 Браво

    3 4 Отговор
    Бай Тодор разви Народна Република България да шеста космическа държава. Затова сега има наследници и се тачи от всички.

    11:30 10.01.2026

  • 6 Още бебета за следващата коледа

    1 1 Отговор
    Женско царство, изглежда и бебчо е момиченце.

    11:31 10.01.2026

  • 7 Споко

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Да е живо и здраво внучето но....":

    и на вас да Ви издигнат скоро паметник като добър българоубиец! За 36 години 3 милиона и 600 хиляди по малко Българи...

    11:31 10.01.2026

  • 8 Питане

    1 0 Отговор
    "Член"..... - в какъв смисъл ???

    11:33 10.01.2026

  • 9 Не трябва

    1 0 Отговор
    ли да бъдат Славкови!? Или така сами са си избрали!?

    11:35 10.01.2026

  • 10 Помнещ

    1 0 Отговор
    Добре си поживяхте с народните пари и скъпоценности и ти и роднините ти. Пък после иди да ни разправяш колко велик моден дизайнер си и колко просперираща ти е модната агенция. Същото и за роднините ти в САЩ: имат си собствено казино и ни обясняват какъв успешен бизнес имали и как спечелили от покер. Пък ние си събираме стотинките да ги обменяме в евро.

    11:41 10.01.2026