Александър Везенков блести при категоричен успех на Олимпиакос срещу Байерн в Евролигата

10 Януари, 2026 11:12 396 0

  • олимпиакос -
  • байерн мюнхен -
  • евролигата-
  • александър везенков

Гръцкият тим победи Байерн Мюнхен

Александър Везенков блести при категоричен успех на Олимпиакос срещу Байерн в Евролигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Олимпиакос демонстрира класа и характер, като надви Байерн Мюнхен с убедителното 95:80 в поредния кръг на Евролигата. Главният герой на срещата безспорно бе българската звезда Александър Везенков, който буквално разпиля защитата на германците и изведе своя тим към 12-ата победа за сезона.

Везенков се превърна в истински кошмар за съперника, като завърши с впечатляващите 25 точки, 3 борби и 4 асистенции. Българското крило бе двигателят на обрата във втората четвърт, а през третата буквално пое юздите на мача, осигурявайки комфортен аванс за "червено-белите". Точната му ръка и хладнокръвие под напрежение заслужено го превърнаха в най-резултатния играч на двубоя.

Въпреки радостта от победата, вечерта не мина без неприятни емоции за гръцкия гранд. В 35-ата минута гардът Монте Морис получи сериозна травма, след като при опит за пробив стъпи накриво и се свлече на паркета, изпитвайки силна болка. Мълчание обхвана залата, докато медицинският екип оказваше помощ на американеца, който бе изведен от игрището с подкрепата на треньорския щаб. Тежестта на контузията все още не е ясна, но опасенията за дълго отсъствие са напълно основателни.

С този успех Олимпиакос затвърждава амбициите си за място сред най-добрите четири в редовния сезон на Евролигата. Тимът вече заема осмата позиция с баланс 11 победи и 8 загуби.


