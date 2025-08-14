Мъж открадна 25 хиляди лева от заведение в Бургас

Мъж открадна петцифрена сума от заведение в Бургас. На кадри, заснети от охранителна камера, се вижда как той минава зад бара, взима пачките с пари около 25 000 лв. и тръгва. За случая има подаден сигнал до полицията, съобщава Нова ТВ.
„Извършителят на деянието е Люсеин Гергинов. Той е бивш наш служител. Първоначално, той е пристигнал като клиент на заведението. Привлякъл е вниманието на бармана, след това му казал, е отива до паркинга да вземе парите си, но избягал и не си платил сметката. Няколко часа по-късно се връща тук, прескочил е бара и събрал парите”, разказа собственикът на заведението Кристиян Киров.
Той успял да се свърже с майката на крадеца, която също работила в заведението преди години. Тя разказала, че синът ѝ не спирал да краде през последните години и да създава проблеми, той е с условна присъда и е в изпитателен период.
„През нейния номер успяхме да си пишем и той заяви, че ще върне парите и ще оправи нещата. След няколко дни ми писа на мен и заяви, че на 20 август ще дойде и ще върне сумата”, добави потърпевшият.
Киров разказа, че с него са се свързали около 30 души, които са жертви на престъпление на същия човек - напускане на хотели и заведения без да си плаща сметките , кражба на автомобили и телефони, измамил е семейство с 3 малки деца.
1 Ъхъъъъ
Имаше и снимка на крадеца и е съмнително на е 100%мъж
09:42 14.08.2025
2 Новичок
09:44 14.08.2025
3 Браво на човека
09:44 14.08.2025
4 Слаба държава
09:46 14.08.2025
5 Ричард
Коментиран от #7
09:46 14.08.2025
6 Селянин
09:52 14.08.2025
7 Черната каса
До коментар #5 от "Ричард":Е взел , да си ги харчи с кеф..
10:48 14.08.2025
8 Ххххх
10:55 14.08.2025
9 още измамници
10:58 14.08.2025