Новини
Крими »
Мъж открадна 25 хиляди лева от заведение в Бургас

Мъж открадна 25 хиляди лева от заведение в Бургас

14 Август, 2025 09:38 1 111 9

  • кражба-
  • заведение-
  • бургас

Извършителят е бивш служител

Мъж открадна 25 хиляди лева от заведение в Бургас - 1
Кадър Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж открадна петцифрена сума от заведение в Бургас. На кадри, заснети от охранителна камера, се вижда как той минава зад бара, взима пачките с пари около 25 000 лв. и тръгва. За случая има подаден сигнал до полицията, съобщава Нова ТВ.

„Извършителят на деянието е Люсеин Гергинов. Той е бивш наш служител. Първоначално, той е пристигнал като клиент на заведението. Привлякъл е вниманието на бармана, след това му казал, е отива до паркинга да вземе парите си, но избягал и не си платил сметката. Няколко часа по-късно се връща тук, прескочил е бара и събрал парите”, разказа собственикът на заведението Кристиян Киров.

Той успял да се свърже с майката на крадеца, която също работила в заведението преди години. Тя разказала, че синът ѝ не спирал да краде през последните години и да създава проблеми, той е с условна присъда и е в изпитателен период.

„През нейния номер успяхме да си пишем и той заяви, че ще върне парите и ще оправи нещата. След няколко дни ми писа на мен и заяви, че на 20 август ще дойде и ще върне сумата”, добави потърпевшият.

Киров разказа, че с него са се свързали около 30 души, които са жертви на престъпление на същия човек - напускане на хотели и заведения без да си плаща сметките , кражба на автомобили и телефони, измамил е семейство с 3 малки деца.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъ

    7 0 Отговор
    Четох в бургаски сайт.
    Имаше и снимка на крадеца и е съмнително на е 100%мъж

    09:42 14.08.2025

  • 2 Новичок

    7 2 Отговор
    Гарантирано от "герб"

    09:44 14.08.2025

  • 3 Браво на човека

    2 2 Отговор
    Отишъл е да ги обмени в евро в пощата и ще ги върне догодина. То евро още не ви трябва.

    09:44 14.08.2025

  • 4 Слаба държава

    5 0 Отговор
    Човека трябва да се лекува, с всички средства, ако и това не помогне, могат да бъдат похарчени ръцете му, а Ко и това не помогне, целия да бъде похарчен. Но тези ги лекува само голямата тояга.

    09:46 14.08.2025

  • 5 Ричард

    14 1 Отговор
    Забележете, че не викат полиция. Как ще обяснят дневен оборот от 25 хиляди и заплати от по хиляда лева на месец. Утре ще ги наваксат до обяд.

    Коментиран от #7

    09:46 14.08.2025

  • 6 Селянин

    15 0 Отговор
    Най-вероятно 100% кръчмата бачка на загуба от поне 20 години. Това са били всичките събрани с голяма мъка пари за 20г. работа. Били подготвени за дарение на НАП за добре свърнета работа и подкрепата през годините.

    09:52 14.08.2025

  • 7 Черната каса

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ричард":

    Е взел , да си ги харчи с кеф..

    10:48 14.08.2025

  • 8 Ххххх

    0 0 Отговор
    Тоз че е измамник си е ясно, ама тва барче как има такъв оборот от фрапенца и кафенца, като май май вечер никой не ходи там, освен ако не е оборота за цяла седмица, ама и кой нормален си оставя ей така оборота на бара

    10:55 14.08.2025

  • 9 още измамници

    1 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Снаха е на Митко-горския.Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.

    10:58 14.08.2025