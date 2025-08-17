Новини
България »
Стара Загора »
В Стара Загора мъж открадна 51 шоколада

17 Август, 2025 09:46 763 14

  • кражба-
  • крадец-
  • стара загора-
  • шоколад

Крадецът на шоколади е задържан, а кражбите в региона се увеличават

В Стара Загора мъж открадна 51 шоколада - 1
Стопкадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Свикнали сме престъпниците да ограбват банки, да заплашват с пистолет или да искат пари в брой. В Стара Загора обаче мъж открадна цели 51 шоколада, предаде NOVA.

Веселин Кирилов е собственик на малко магазинче. Оборудвал го е с камери и благодарение на видеонаблюдението разкрил крупната кражба на 51 шоколада. „Деянието е извършено през светлата част на денонощието в присъствието на други клиенти, което говори за нужната доза опит и увереност в извършителя”, казва той. Собственикът на магазина споделя, че на пръв поглед малките и дребни кражби са се превърнали в ежедневие и сериозна част от оборота на обектите.

За съжаление, много от собствениците на магазини не подават сигнали към полицията за дребни кражби. „Поради липса на свободно време много малко колеги ще се ангажират да подадат сигнал, но това е единственият и правилен начин да се прекъснат кражбите”, казва Веселин.

Крадецът на шоколади е задържан, а кражбите в региона се увеличават. В Казанлък например младеж не се посвени и открадна кутия с дарения за болно дете. Крадецът се оказва непълнолетен. Все повече подобни кражби се извършват от непълнолетни, споделят собственици на магазини.


Стара Загора / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Коня Солтуклиева

    9 0 Отговор
    Водещата в студиото се радва, все едно тя ги е излапала..

    09:51 17.08.2025

  • 2 ООрана държава

    12 0 Отговор
    Голяма кирия си е докарал + диабет

    09:51 17.08.2025

  • 3 Иван Грозни

    13 0 Отговор
    С повишението на цените се увеличават много други събития .Дано да няма пребити стари хора за 5-10 лв. А бити полицаи и съдии няма. Интересна статистика.

    Коментиран от #5

    09:52 17.08.2025

  • 4 Мими Кучева🐕

    10 3 Отговор
    Алчните магазинерчета крадат като слагат космически цени,тека че тоя бълха го ухапала. 😎🤗🤣🖕

    09:53 17.08.2025

  • 5 12340

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Грозни":

    Съдиите имат право да носят лично оръжие.

    09:54 17.08.2025

  • 6 иван костов

    6 2 Отговор
    Типичен евроатлантик! Брат близнак на Крадливата Елена. 🤥

    09:56 17.08.2025

  • 7 Това упрек ли е?

    6 0 Отговор
    Толкова е можал, толкова е взел. Следващия път повече! Тия щял да ги даде на възрастните от някой дом! Ама, лоши хора.

    09:58 17.08.2025

  • 8 Хаха

    6 0 Отговор
    Човекът се запасява за зимата, няма лошо

    09:58 17.08.2025

  • 9 Еми

    3 1 Отговор
    Ние си берем, да има за децата, от Милка много вдигнаха цените

    10:02 17.08.2025

  • 10 мара пак живее във филмите

    7 1 Отговор
    не маро не сме свикнали престъпниците да ограбват банки това е само по филмите!!! свикнали сме престъпниците да ограбват целия български народ свикнали сме престъпниците да бият и ограбват възрастни хора свикнали сме престъпниците да убиват хора по тротоарите но не сме свикнали да ограбват банки!!!

    10:03 17.08.2025

  • 11 Професор

    5 0 Отговор
    Пред Кауфланд:
    Бате, парфюми не искаш ли? Само 10 лева. Оригинал крадени.

    10:04 17.08.2025

  • 12 Решението

    3 0 Отговор
    Осъдете го 2 месеца да работи в Своге в шоколадовата фабрика, и поне след това, шоколад няма да бара.

    10:05 17.08.2025

  • 13 хихи

    0 1 Отговор
    Първо се съмнявам че кутия с дарениа за "Болно дете" не е кражба
    Второ кражбата на кражба не е пресътпление...

    10:06 17.08.2025

  • 14 Взел

    0 0 Отговор
    ги е... да зареди, на самолета... резервоарите.

    10:07 17.08.2025

Новини по градове:
